DJ PTA-News: 2invest AG: Ergebnisses des freiwilligen öff. Erwerbsangebots der 2invest AG vom 18. Juni 2024 an die Aktionäre der 2invest AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/15.07.2024/16:45) - Die 2invest AG, Heidelberg, ("2invest") hat am 18. Juni 2024 im Bundesanzeiger ein Angebot ("Erwerbsangebot") an die Aktionäre der 2invest AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Deutschland, zum Erwerb von Aktien der 2invest (ISIN DE000A3H3L44/ WKN A3H3L4) zu einem Erwerbspreis je Aktie in Höhe von 9,49 Euro veröffentlicht. Die Annahmefrist des Erwerbsangebots endete am 10. Juli 2024, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Das Angebot der 2invest bezog sich auf den Erwerb von insgesamt bis zu Stück 574.815 eigene Aktien der 2invest (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 10 %).

Insgesamt wurden Stück 174.509 Aktien der 2invest (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 3,0 %) zum Erwerb angedient. Es sind alle zum Erwerb angedienten Aktien gemäß den Angebotsbedingungen für die Abrechnung berücksichtigt worden. Nach Abschluss des Rückkaufangebots hält die 2invest damit insgesamt Stück 174.509 eigene Aktien (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 3,0 %).

Heidelberg, im Juli 2024

2invest AG Der Vorstand

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

2invest AG Hansjörg Plaggemars, Vorstand Email: h.plaggemars@2invest-ag.com Tel: +49 06221 649 24 80 Email: info@2invest-ag.com

(Ende)

Aussender: 2invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com

ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Handelsplätze: Xetra

