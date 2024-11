DJ PTA-Adhoc: 2invest AG: Vorstand beschließt Aktienrückkauf und berichtet über Reinvermögen

Heidelberg (pta/20.11.2024/13:00) - Der Vorstand der 2invest AG, Heidelberg, ISIN DE000A3H3L44, hat heute den Beschluss (nachfolgend der "Aktienrückkaufbeschluss") gefasst, bis zu 400.306 Stück eigene Aktien (entsprechend rund 6,96% des Grundkapitals) der 2invest AG im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots außerhalb der Börse zu erwerben. Der Aktienrückerwerb soll zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 11,42 EUR je auf den Namen lautende Stückaktie der 2invest AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR erfolgen.

Einzelheiten zu dem Aktienrückkauf werden demnächst im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://2invest-ag.com/sonstiges/aktienrueckkauf/ veröffentlicht werden. Der Aktienrückkaufbeschluss beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 17. Juni 2020, wonach die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien in einem Zeitraum bis zum 16. Juni 2025 ermächtigt ist. Die eigenen Aktien sollen im Rahmen, der von der Hauptversammlung am 17. Juni 2020 erteilten Ermächtigung verwendet werden.

Aktuell hält die 2invest AG 174.509 eigene Aktien, was rund 3% des Grundkapitals entspricht.

Der Vorstand hat heute das Reinvermögen der 2invest AG zum 15. November 2024 mit rd. 120 Mio. EUR festgestellt. Auf Basis von 5.748.154 ausgegebenen Aktien sowie der 174.509 eigenen Aktien, damit 5.573.645 ausstehenden Aktien, ergibt sich ein Reinvermögen je ausstehender Aktie von rd. 21,52 Euro. Das Reinvermögen beinhaltet als größten Wert die rund 14,4%ige Beteiligung an der 4basebio PLC, UK, mit einem Wert von rd. 35,3 Mio. EUR per 15. November 2024 bei einem Kurs von 13,25 GBP je Aktie, was mit rd. 30% des Reinvermögens ein wesentliches Klumpenrisiko darstellt, sowie Barmittel von rd. 27,3 Mio. EUR (rd. 23% des Reinvermögens). Die 4basebio PLC-Aktie ist in den letzten 12 Monate von 5,50 GBP je Aktie auf in der Spitze 18,20 GBP je Aktie, damit rund 230% gestiegen und birgt dementsprechend ein hohes Schwankungsrisiko. Aktuell steht die 4basebio PLC-Aktie bei 13,00 GBP.

Das Reinvermögen der 2invest AG ist definiert als die Summe der wesentlichen Vermögensgegenstände zum Verkehrswert abzüglich der wesentlichen Verbindlichkeiten und zum Stichtag gebildeten Rückstellungen. Wichtigste Einzelposition des Reinvermögens ist der Börsenwert der Portfoliopositionen zum Stichtag. Hinzuaddiert werden die Kontostände sämtlicher Bankkonten, d.h. Guthaben und Verbindlichkeiten werden miteinbezogen. Ebenso werden wesentliche Forderungen und die geschätzte Steuerposition zum Stichtag mit ihrem Buchwert kalkuliert. Das Reinvermögen ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich daher jederzeit ändern. Es kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden und unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Börsenkurs bei der Ermittlung des Reinvermögens zum Stichtag bewertet werden. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass aufgrund der teils geringen Marktliquidität einzelner Wertpapiere, die hierfür in die Berechnung einbezogenen Börsenwerte voraussichtlich kurzfristig nicht realisierbar sind.

Auf Basis des Eigenkapitals der Gesellschaft nach HGB zum 15. November 2024 von rd. 85,3 Mio. EUR entspricht der Wert je Aktie rund 15,31 EUR.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

