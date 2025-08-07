DJ PTA-AFR: 2invest AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Heidelberg (pta000/07.08.2025/09:50 UTC+2) - 2invest AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://2invest-ag.com/finanzberichterstattung/ Veröffentlichungsdatum: 08.08.2025
Aussender: 2invest AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Xetra Handelsplätze:
