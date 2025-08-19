Anzeige
Dienstag, 19.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A3H3L4 | ISIN: DE000A3H3L44 | Ticker-Symbol: 2INV
Tradegate
19.08.25 | 13:44
12,900 Euro
-0,77 % -0,100
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
2INVEST AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
2INVEST AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
12,90013,00014:45
12,90013,00013:45
19.08.2025 14:33 Uhr
PTA-News: 2invest AG: Mitteilung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der 2invest AG vom 28. Juli 2025



Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta000/19.08.2025/14:00 UTC+2)

2invest AG: Mitteilung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der 2invest AG vom 28. Juli 2025 an die Aktionäre der 2invest AG

Heidelberg, Deutschland, 19. August 2025 - Die 2invest AG, Heidelberg, ("2invest") hat am 28. Juli 2025 im Bundesanzeiger ein Angebot ("Erwerbsangebot") an die Aktionäre der 2invest AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Deutschland, zum Erwerb von Aktien der 2invest (ISIN DE000A3H3L44/ WKN A3H3L4) zu einem Erwerbspreis je Aktie in Höhe von 13,18 Euro veröffentlicht. Die Annahmefrist des Erwerbsangebots endete am 18. August 2025, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Das Angebot der 2invest bezog sich auf den Erwerb von insgesamt bis zu Stück 341.205 eigene Aktien der 2invest (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 5,94 %).

Insgesamt wurden Stück 13.497 Aktien der 2invest (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 0,235 %) zum Erwerb angedient. Es sind alle zum Erwerb angedienten Aktien gemäß den Angebotsbedingungen für die Abrechnung berücksichtigt worden. Nach Abschluss des Rückkaufangebots hält die 2invest damit insgesamt Stück 247.107 eigene Aktien (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 4,299 %).

Heidelberg, im August 2025

2invest AG Der Vorstand

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

2invest AG Hansjörg Plaggemars, Vorstand Email: h.plaggemars@2invest-ag.com Tel: +49 06221 649 24 80 Email: info@2invest-ag.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      2invest AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 649 2480 
E-Mail:        info@2invest-ag.com 
Website:       www.2invest-ag.com 
ISIN(s):       DE000A3H3L44 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt 
Weitere        Xetra 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755604800178 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
