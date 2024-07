Die Netto-Long-Positionen im US-Dollar (USD) sind die dritte Woche in Folge weiter zurückgegangen. Die Positionen im Euro (EUR) sind aufgrund eines Rückgangs der Short-Positionen wieder positiv. Die Netto-Long-Positionen im Pfund Sterling (GBP) sind in der zweiten Woche in Folge sprunghaft angestiegen, so die Devisenstrategen Jane Foley und Molly Schwartz ...

