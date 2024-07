Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.591 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Die größten Abschläge gab es bei Siemens Energy, RWE und BMW. Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Rheinmetall, Zalando und Daimler Truck.



"Hatten sich die Anleger vor dem Wochenende noch mit dem Thema Zinsen und der Frage nach einer Rotation am Aktienmarkt beschäftigt, holte über das Wochenende mal wieder die Politik die Börsen ein", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Das Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat die nach dem TV-Duell bereits gestiegenen Chancen des Republikaners noch einmal erhöht. Buchmacher veranschlagen eine Rückkehr Trumps in Weiße Haus nun mit 66 Prozent. Das sorgte dafür, dass zum Zins- und Rotations- noch der Trump-Trade hinzukommt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0912 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9164 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 84,92 US-Dollar, das waren 11 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.