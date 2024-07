DJ PTA-Adhoc: Ming Le Sports AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/15.07.2024/17:55) - Die Ming Le Sports AG, Heidelberg, ISIN DE000A2LQ728, hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2024 (01.01.2024 bis 30.06.2024) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von -105 TEUR (Vergleichszeitraum 01.01.2023 bis 30.06.2023: -76 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Halbjahresergebnis resultiert überwiegend aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von -330 TEUR (Vergleichszeitraum: -310 TEUR) sowie einem Finanzergebnis in Höhe von 244 TEUR (Vergleichszeitraum: 234 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Wertberichtigung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Ausleihungen und Auslagen an die Tochtergesellschaften in Hong Kong in Höhe von 275 TEUR (Vergleichszeitraum: 208 TEUR), von denen 271 TEUR (Vergleichszeitraum: 195 TEUR) wertberichtigte Zinserträge aus dem Finanzergebnis sind. Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 13 TEUR (Vergleichszeitraum: 19 TEUR), Kosten der Börsennotierung in Höhe von 12 TEUR (Vergleichszeitraum: 18 TEUR) sowie Wertberichtigungen auf Zinsforderungen aus der Wandelanleihe an Arrow in Höhe von 11 TEUR (Vergleichszeitraum: 33 TEUR).

Das Finanzergebnis setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zinserträge aus den Ausleihungen an die Tochtergesellschaften in Hong Kong in Höhe von 250 TEUR (Vergleichszeitraum: 175 TEUR) die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen vollständig wertberichtigt wurden sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 51 TEUR (Vergleichszeitraum: 83 TEUR), davon 21 TEUR (Vergleichszeitraum: TEUR 20) an verbundene Unternehmen die ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen vollständig wertberichtigt wurden. Gegenläufig gab es Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 30. Juni 2024 in Höhe von -78 TEUR (Vergleichszeitraum: -44 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2024 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.324 TEUR (31. Dezember 2023: 1.429 TEUR) aus.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 von Kosten in Höhe von TEUR 135 sowie TEUR 31 für die Rechtsverfolgung in China aus; und damit von einem Jahresfehlbetrag für 2024 zwischen TEUR -130 und TEUR -210. Ohne Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen aus Finanzanlagen und sonstigen Wertpapieren und den für das 2. Halbjahr vorgesehenen Kosten für die Nachverfolgung in China stimmen die Aufwendungen im Berichtszeitraum im Wesentlichen mit der Prognose überein. Der Vorstand hält, bei einer, gegenüber dem Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses unveränderten Kostenstruktur, an der Prognose, wie im letzten Jahresabschluss veröffentlicht, unter den gegebenen Annahmen weiter fest.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 15. Juli 2024 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Geschäftshalbjahrs 2024. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Halbjahresabschlusses.

Der Vorstand

Aussender: Ming Le Sports AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Danner Tel.: +49 6221 64924-85 E-Mail: info@minglesports.de Website: www.minglesports.de

ISIN(s): DE000A2LQ728 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

