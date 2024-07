Basel - An der ausserordentlichen Generalversammlung der Bank Cler vom 15. Juli 2024 wurde Dr. Silvio Hutterli als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Er wird zudem den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen. Mit seinem grossen Erfahrungsschatz in der Finanzbranche unterstützt er die strategische Ausrichtung der Bank Cler ideal. Er folgt auf Cornelia Gehrig, welche per Ende Juni 2024 aus dem Verwaltungsrat ausgetreten ist. Silvio Hutterli ...

