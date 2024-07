Continental: Die Aktie des Reifenherstellers zeigt erste Anzeichen einer Trendwende!

Pullback-Setup bei Continental (CON)

Konjunkturelle Erholung in China und das hauseigene Sparprogramm sollen sollen bei der Trendwende helfen!

Continental (CON) - DE0005439004

Rückblick

Mit dem Minus von rund 18,5 Prozent des vergangenen Halbjahres werden die Anteilseigner kaum zufrieden sein, aber aus charttechnischer Sicht gibt es erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Zumindest sahen wir nach dem Zwischenbericht zum laufenden Quartal einen Kurssprung auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte, sodass wir nach dem jüngsten Rücksetzer ein sauberes Pullback-Setup erkennen. Auch die zuletzt waagrechte Ausrichtung des 50-Tagedurchschnitts könnte die Bären wieder vom Parkett vertreiben.

Continental-Bank-Aktie: Chart vom 15.07.2024, Kürzel: CON Kurs: 58.66 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Überschreiten der letzten Tageskerze rückt das Pivot-Hoch vom 5. Juli wieder ins Visier. Alles weitere wäre aus heutiger Sicht reine Spekulation!

Mögliches bärisches Szenario

Die Automobilkonjunktur in Europa läuft weiterhin verhalten, zumal die Umstellung auf E-Mobilität weiterhin lahmt. Die untere gelbe Linie stellt eine saubere Unterstützungslinie dar. Darunter sollten wir die Finger von der Continental-Aktie lassen.

Meinung:

Continental war in seinem Zwischenbericht eher zurückhaltend. Der Reifenhersteller mit Sitz in Hannover setzt auf die konjunkturelle Erholung in der Volksrepublik China und sein hauseigenes Sparprogramm.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 11.78 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 28.53 Mio USD

Meine Meinung zu Continental ist bullisch.

Quellennachweis: https://cdn.continental.com/fileadmin/__imported/sites/corporate/_international/english/hubpages/30_20investors/40_20events/financial_20calendar/2024/240703_quarterly_reference_sheet_2024_q2.pdf

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2024

Autor: Thomas Canali

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

