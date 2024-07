Bonn (www.anleihencheck.de) - Die geldpolitische Sitzung der EZB am Donnerstag sollte in dieser Woche ganz klar im Mittelpunkt des Interesses stehen, so die Analysten von Postbank Research.Da die Märkte derzeit die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung mit 3,9% einpreisen würden, werde der Fokus nach Meinung der Analysten eher auf der zugehörigen Pressekonferenz liegen. Insbesondere relevante Kommentare, die einen Hinweis darauf geben könnten, wie sich der geldpolitische Kurs in der Eurozone im zweiten Halbjahr entwickeln könnte, dürften Beachtung finden. ...

