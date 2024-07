Auch wenn es zuletzt eher seitwärts ging, zählt Super Micro Computer weiter zu den Überfliegern des bisherigen Börsenjahres. Dafür erhält die Aktie nun den verdienten Lohn. Super Micro Computer steigt in die Eliteliga der US-Börsen auf. Das teilte der Börsenbetreiber Nasdaq mit.Die Nasdaq hat mitgeteilt, dass die Aktie von Super Micro Computer noch vor Börseneröffnung am Montag, den 22. Juli, in den Nasdaq 100 aufgenommen wird. Hintergrund ist die rasante Kursentwicklung des Herstellers von KI-Servern. ...

