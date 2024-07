Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2024 zuversichtlicher und hebt seine Gewinnprognose an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nun zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro liegen, was einer Erhöhung um 200 Millionen Euro an beiden Enden der bisherigen Prognose entspricht. Diese optimistische Einschätzung basiert auf einem erfolgreichen zweiten Quartal, in dem das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 578 Millionen Euro stieg und damit die Erwartungen der Analysten übertraf.

Gründe für die positive Entwicklung

Die verbesserte Prognose stützt sich auf mehrere Faktoren: Ein laufendes Sparprogramm, positive Absatztrends in der Sparte Specialty Additives sowie eine Preiserholung im Geschäftsbereich Animal Nutrition, insbesondere bei dem Tierfutter-Eiweiß Methionin. Trotz dieser ermutigenden Nachrichten reagierte der Aktienmarkt verhalten, was Experten auf die allgemein zurückhaltende Konjunkturentwicklung und die Erwartung der Anleger nach weiteren Verbesserungen in der zweiten Jahreshälfte zurückführen.

