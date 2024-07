Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von über einem Prozent auf etwa 14,35 Euro. Trotz dieses Rückgangs bleiben Analysten optimistisch. Deutsche Bank Research hat zwar das Kursziel von 19 auf 18 Euro gesenkt, hält aber an der Einstufung "Buy" fest. Die Experten erwarten, dass die Nettozinserträge weiterhin auf hohem Niveau bleiben und die Kosteninflation beherrschbar bleibt. Allerdings sehen sie auch zunehmenden Gegenwind im polnischen Geschäft und steigende Risiken in Bezug auf Russland.

Ausblick auf Quartalszahlen

Am 7. August wird die Commerzbank ihre Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorlegen. Analysten prognostizieren einen Gewinn pro Aktie von 2,04 Euro für das Gesamtjahr 2024. Im ersten Quartal konnte die Bank bereits einen Gewinn je Aktie von 0,60 Euro [...]

