Die Tesla-Aktie erlebte in den letzten Wochen eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Trotz Berichten über eine mögliche Verzögerung der Präsentation des mit Spannung erwarteten Robo-Taxis um etwa zwei Monate konnte der Kurs weiter zulegen. Anleger scheinen sich stattdessen auf die überraschend starken Auslieferungszahlen des zweiten Quartals zu konzentrieren, die mit knapp 444.000 Fahrzeugen deutlich über den Erwartungen lagen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Einige Experten rechnen mit weiteren Kurssteigerungen. So erhöhte Global Equities Research das Kursziel für Tesla von 340 auf 400 US-Dollar. Als Grund wird die steigende Nachfrage genannt, die durch Kaufanreize wie den "Point of Sales EV Credit" zusätzlich angekurbelt wird. Auch die Wiedereinführung des Model 3 Long Range in den USA zu [...]

