Berlin - Die Union, die Grünen und die AfD legen in der Wählergunst leicht zu. Das berichtet "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den aktuellen Insa-Meinungstrend.



Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 31 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. Grüne (11,5 Prozent) und AfD (18 Prozent) verbessern sich ebenfalls um jeweils einen halben Prozentpunkt. Die FDP verliert einen halben Prozentpunkt und kommt nur noch auf fünf Prozent. SPD (15 Prozent), Linke (3 Prozent) und das BSW (8,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf acht Prozent (- 1).



Insa-Chef Hermann Binkert sagte zu "Bild": "Die Ampelparteien bleiben weit abgeschlagen. Der Kompromiss zum Bundeshaushalt überzeugt nur gut jeden vierten Befragten. Selbst unter den SPD- und Grünen-Wählern ist nur jeder Zweite davon überzeugt, unter den FDP-Wählern nicht einmal jeder Dritte."



Für den Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 12. bis zum 15. Juli 2024 insgesamt 2.500 Bürger befragt.