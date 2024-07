Die Infineon-Aktie verzeichnete am Freitag im XETRA-Handel einen Rückgang um 1,7 Prozent auf 35,48 Euro. Trotz des Kursverlusts bleibt das Papier jedoch weit vom 52-Wochen-Tief von 27,07 Euro entfernt. Analysten bewerten die Aktie weiterhin positiv mit einem durchschnittlichen Kursziel von 43,72 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartal musste Infineon einen Umsatzrückgang von 11,84 Prozent auf 3,63 Milliarden Euro hinnehmen. Der Gewinn pro Aktie sank auf 0,30 Euro, verglichen mit 0,63 Euro im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten jedoch einen Gewinn von 2,30 Euro je Aktie, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Die Dividende soll konstant bei 0,350 Euro bleiben, was das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stabilität unterstreicht.

