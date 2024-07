In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ist der Durchschnittspreis, den die Erzeuger in Spanien bei dem Verkauf ihrer Auberginen erhalten, unter Berücksichtigung aller Kategorien, im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 27,7 % gesunken. Bildquelle: pixabay Der Preis verringerte sich von einem Durchschnittspreis von 0,77 EUR pro Kilo in den ersten sechs Monaten des Jahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...