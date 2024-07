InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - July 16

LONDON, UK / ACCESSWIRE / July 16, 2024 / The Company announces that on 15 July 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 15 July 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,574 Lowest price paid per share: £ 83.2200 Highest price paid per share: £ 84.4600 Average price paid per share: £ 83.8036

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,333,920 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 13,574 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 15 July 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 13,574 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.4600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 83.2200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 83.8036

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 15/07/2024 09:55:00 BST 82 84.3000 XLON 1031686183719581 15/07/2024 09:55:00 BST 70 84.2800 XLON 1031686183719584 15/07/2024 09:55:00 BST 12 84.2800 XLON 1031686183719585 15/07/2024 09:55:00 BST 82 84.2600 XLON 1031686183719589 15/07/2024 09:55:45 BST 3 84.2800 XLON 1031686183719628 15/07/2024 09:55:52 BST 54 84.2800 XLON 1031686183719629 15/07/2024 09:56:10 BST 57 84.2600 XLON 1031686183719665 15/07/2024 10:04:49 BST 78 84.2200 XLON 1031686183720088 15/07/2024 10:08:52 BST 72 84.2800 XLON 1031686183720321 15/07/2024 10:13:42 BST 59 84.3800 XLON 1031686183720478 15/07/2024 10:13:42 BST 59 84.3600 XLON 1031686183720479 15/07/2024 10:13:42 BST 61 84.3400 XLON 1031686183720480 15/07/2024 10:14:21 BST 5 84.3000 XLON 1031686183720516 15/07/2024 10:16:39 BST 70 84.3000 XLON 1031686183720592 15/07/2024 10:22:12 BST 69 84.3600 XLON 1031686183720874 15/07/2024 10:25:00 BST 41 84.2600 XLON 1031686183721012 15/07/2024 10:25:13 BST 41 84.2400 XLON 1031686183721045 15/07/2024 10:29:07 BST 74 84.3200 XLON 1031686183721172 15/07/2024 10:35:52 BST 66 84.4000 XLON 1031686183721402 15/07/2024 10:35:52 BST 10 84.3800 XLON 1031686183721406 15/07/2024 10:37:11 BST 74 84.4400 XLON 1031686183721473 15/07/2024 10:37:11 BST 74 84.4200 XLON 1031686183721477 15/07/2024 10:37:11 BST 59 84.4000 XLON 1031686183721478 15/07/2024 10:37:12 BST 10 84.3800 XLON 1031686183721479 15/07/2024 10:37:12 BST 54 84.3800 XLON 1031686183721480 15/07/2024 10:37:45 BST 54 84.4000 XLON 1031686183721557 15/07/2024 10:37:45 BST 54 84.3800 XLON 1031686183721558 15/07/2024 10:37:57 BST 1 84.3200 XLON 1031686183721563 15/07/2024 10:42:24 BST 42 84.2800 XLON 1031686183721890 15/07/2024 10:42:24 BST 42 84.2600 XLON 1031686183721892 15/07/2024 10:46:21 BST 36 84.2400 XLON 1031686183722050 15/07/2024 10:46:21 BST 8 84.2400 XLON 1031686183722051 15/07/2024 10:47:41 BST 41 84.2400 XLON 1031686183722122 15/07/2024 10:49:03 BST 38 84.2000 XLON 1031686183722207 15/07/2024 10:50:15 BST 51 84.1600 XLON 1031686183722247 15/07/2024 10:51:41 BST 51 84.1800 XLON 1031686183722281 15/07/2024 10:51:46 BST 1 84.1400 XLON 1031686183722286 15/07/2024 10:53:02 BST 58 84.1000 XLON 1031686183722343 15/07/2024 10:57:55 BST 47 84.1000 XLON 1031686183722624 15/07/2024 10:57:55 BST 47 84.0800 XLON 1031686183722626 15/07/2024 10:57:55 BST 1 84.0400 XLON 1031686183722633 15/07/2024 11:01:46 BST 8 84.0200 XLON 1031686183722738 15/07/2024 11:01:46 BST 47 84.0200 XLON 1031686183722739 15/07/2024 11:01:54 BST 55 84.0000 XLON 1031686183722742 15/07/2024 11:06:06 BST 73 84.0400 XLON 1031686183722862 15/07/2024 11:09:48 BST 75 84.1600 XLON 1031686183723033 15/07/2024 11:14:39 BST 56 84.1200 XLON 1031686183723209 15/07/2024 11:16:40 BST 5 84.1800 XLON 1031686183723292 15/07/2024 11:16:40 BST 42 84.1800 XLON 1031686183723293 15/07/2024 11:17:09 BST 3 84.2200 XLON 1031686183723319 15/07/2024 11:17:09 BST 43 84.2200 XLON 1031686183723320 15/07/2024 11:17:11 BST 1 84.2200 XLON 1031686183723326 15/07/2024 11:20:42 BST 60 84.2600 XLON 1031686183723417 15/07/2024 11:33:35 BST 63 84.4200 XLON 1031686183723730 15/07/2024 11:34:56 BST 70 84.4600 XLON 1031686183723825 15/07/2024 11:34:56 BST 27 84.4400 XLON 1031686183723827 15/07/2024 11:34:56 BST 31 84.4400 XLON 1031686183723828 15/07/2024 11:34:56 BST 58 84.4200 XLON 1031686183723831 15/07/2024 11:35:11 BST 42 84.3800 XLON 1031686183723866 15/07/2024 11:36:06 BST 24 84.4000 XLON 1031686183723950 15/07/2024 11:36:06 BST 46 84.4000 XLON 1031686183723951 15/07/2024 11:37:03 BST 75 84.3800 XLON 1031686183723997 15/07/2024 11:41:02 BST 73 84.3400 XLON 1031686183724115 15/07/2024 11:43:58 BST 77 84.3000 XLON 1031686183724188 15/07/2024 11:49:54 BST 77 84.2600 XLON 1031686183724441 15/07/2024 11:55:50 BST 48 84.3800 XLON 1031686183724607 15/07/2024 11:57:13 BST 48 84.3600 XLON 1031686183724701 15/07/2024 11:57:13 BST 48 84.3400 XLON 1031686183724703 15/07/2024 11:57:44 BST 37 84.3000 XLON 1031686183724794 15/07/2024 11:57:44 BST 1 84.3000 XLON 1031686183724795 15/07/2024 12:03:07 BST 33 84.4200 XLON 1031686183724893 15/07/2024 12:03:07 BST 42 84.4200 XLON 1031686183724894 15/07/2024 12:05:10 BST 72 84.4200 XLON 1031686183724930 15/07/2024 12:08:11 BST 38 84.4000 XLON 1031686183725024 15/07/2024 12:08:11 BST 29 84.4000 XLON 1031686183725025 15/07/2024 12:13:26 BST 73 84.4000 XLON 1031686183725151 15/07/2024 12:16:37 BST 43 84.3600 XLON 1031686183725216 15/07/2024 12:17:43 BST 42 84.4000 XLON 1031686183725235 15/07/2024 12:17:43 BST 3 84.4000 XLON 1031686183725236 15/07/2024 12:17:44 BST 45 84.3800 XLON 1031686183725237 15/07/2024 12:18:02 BST 4 84.3400 XLON 1031686183725254 15/07/2024 12:21:55 BST 76 84.2600 XLON 1031686183725339 15/07/2024 12:30:56 BST 45 84.2400 XLON 1031686183725503 15/07/2024 12:36:49 BST 42 84.2400 XLON 1031686183725651 15/07/2024 12:37:04 BST 42 84.2200 XLON 1031686183725655 15/07/2024 12:38:35 BST 42 84.2000 XLON 1031686183725693 15/07/2024 12:38:44 BST 2 84.1800 XLON 1031686183725725 15/07/2024 12:39:53 BST 71 84.1400 XLON 1031686183725757 15/07/2024 12:39:53 BST 4 84.1400 XLON 1031686183725758 15/07/2024 12:53:55 BST 56 84.1200 XLON 1031686183725995 15/07/2024 12:53:55 BST 20 84.1200 XLON 1031686183725996 15/07/2024 13:00:00 BST 42 84.2000 XLON 1031686183726172 15/07/2024 13:03:49 BST 45 84.2200 XLON 1031686183726250 15/07/2024 13:13:25 BST 77 84.1200 XLON 1031686183726427 15/07/2024 13:28:25 BST 39 84.0800 XLON 1031686183726885 15/07/2024 13:29:07 BST 5 84.0800 XLON 1031686183726891 15/07/2024 13:33:26 BST 44 84.0600 XLON 1031686183727072 15/07/2024 13:34:46 BST 15 84.0600 XLON 1031686183727127 15/07/2024 13:34:46 BST 26 84.0600 XLON 1031686183727128 15/07/2024 13:37:28 BST 41 84.0400 XLON 1031686183727195 15/07/2024 13:41:20 BST 36 84.0400 XLON 1031686183727409 15/07/2024 13:54:58 BST 61 84.1200 XLON 1031686183727910 15/07/2024 13:55:13 BST 48 84.1000 XLON 1031686183727927 15/07/2024 14:00:54 BST 58 84.1400 XLON 1031686183728153 15/07/2024 14:01:34 BST 50 84.1400 XLON 1031686183728179 15/07/2024 14:07:58 BST 49 84.2000 XLON 1031686183728439 15/07/2024 14:09:51 BST 44 84.2400 XLON 1031686183728527 15/07/2024 14:09:52 BST 44 84.2200 XLON 1031686183728529 15/07/2024 14:09:53 BST 44 84.2000 XLON 1031686183728530 15/07/2024 14:14:56 BST 2 84.1800 XLON 1031686183728804 15/07/2024 14:14:56 BST 46 84.1600 XLON 1031686183728808 15/07/2024 14:14:58 BST 41 84.1600 XLON 1031686183728814 15/07/2024 14:14:58 BST 41 84.1400 XLON 1031686183728821 15/07/2024 14:15:13 BST 41 84.1600 XLON 1031686183728845 15/07/2024 14:15:53 BST 27 84.1400 XLON 1031686183728873 15/07/2024 14:15:53 BST 14 84.1400 XLON 1031686183728874 15/07/2024 14:16:21 BST 41 84.1200 XLON 1031686183728933 15/07/2024 14:16:21 BST 20 84.1200 XLON 1031686183728941 15/07/2024 14:16:54 BST 44 84.1800 XLON 1031686183728976 15/07/2024 14:18:04 BST 44 84.1600 XLON 1031686183729013 15/07/2024 14:27:12 BST 52 84.1600 XLON 1031686183729296 15/07/2024 14:27:12 BST 6 84.1600 XLON 1031686183729297 15/07/2024 14:27:13 BST 44 84.1400 XLON 1031686183729299 15/07/2024 14:27:13 BST 49 84.1200 XLON 1031686183729302 15/07/2024 14:28:25 BST 69 84.1400 XLON 1031686183729348 15/07/2024 14:29:58 BST 46 84.1400 XLON 1031686183729381 15/07/2024 14:32:36 BST 70 84.1200 XLON 1031686183729554 15/07/2024 14:32:36 BST 6 84.1200 XLON 1031686183729555 15/07/2024 14:37:30 BST 41 84.1400 XLON 1031686183729778 15/07/2024 14:39:45 BST 58 84.1400 XLON 1031686183729826 15/07/2024 14:40:33 BST 41 84.1200 XLON 1031686183729863 15/07/2024 14:40:34 BST 17 84.1000 XLON 1031686183729867 15/07/2024 14:40:34 BST 45 84.0600 XLON 1031686183729870 15/07/2024 14:40:38 BST 41 84.0000 XLON 1031686183729872 15/07/2024 14:50:48 BST 41 83.9000 XLON 1031686183730463 15/07/2024 14:50:56 BST 41 83.8800 XLON 1031686183730472 15/07/2024 14:51:01 BST 1 83.8600 XLON 1031686183730495 15/07/2024 14:52:34 BST 49 83.8000 XLON 1031686183730579 15/07/2024 15:00:58 BST 19 83.7200 XLON 1031686183730998 15/07/2024 15:00:58 BST 38 83.7200 XLON 1031686183730999 15/07/2024 15:05:45 BST 30 83.8200 XLON 1031686183731233 15/07/2024 15:05:45 BST 17 83.8200 XLON 1031686183731234 15/07/2024 15:09:11 BST 45 83.8200 XLON 1031686183731339 15/07/2024 15:09:50 BST 7 83.8200 XLON 1031686183731362 15/07/2024 15:09:50 BST 29 83.8200 XLON 1031686183731363 15/07/2024 15:11:52 BST 7 83.8200 XLON 1031686183731443 15/07/2024 15:11:52 BST 18 83.8000 XLON 1031686183731445 15/07/2024 15:11:52 BST 29 83.8000 XLON 1031686183731446 15/07/2024 15:12:57 BST 39 83.7800 XLON 1031686183731506 15/07/2024 15:13:07 BST 38 83.7600 XLON 1031686183731529 15/07/2024 15:21:14 BST 63 83.6600 XLON 1031686183732002 15/07/2024 15:21:14 BST 13 83.6600 XLON 1031686183732003 15/07/2024 15:21:43 BST 6 83.6400 XLON 1031686183732041 15/07/2024 15:21:43 BST 39 83.6400 XLON 1031686183732042 15/07/2024 15:23:49 BST 45 83.6200 XLON 1031686183732162 15/07/2024 15:24:16 BST 42 83.5800 XLON 1031686183732216 15/07/2024 15:30:09 BST 42 83.5800 XLON 1031686183732824 15/07/2024 15:30:33 BST 42 83.5600 XLON 1031686183732977 15/07/2024 15:31:00 BST 38 83.5200 XLON 1031686183733052 15/07/2024 15:31:41 BST 43 83.4600 XLON 1031686183733174 15/07/2024 15:35:53 BST 80 83.3600 XLON 1031686183734012 15/07/2024 15:36:01 BST 42 83.3200 XLON 1031686183734100 15/07/2024 15:36:39 BST 28 83.3800 XLON 1031686183734219 15/07/2024 15:36:39 BST 54 83.3800 XLON 1031686183734220 15/07/2024 15:37:10 BST 79 83.3600 XLON 1031686183734269 15/07/2024 15:37:17 BST 58 83.3400 XLON 1031686183734307 15/07/2024 15:37:17 BST 82 83.3200 XLON 1031686183734308 15/07/2024 15:37:53 BST 82 83.3000 XLON 1031686183734398 15/07/2024 15:39:07 BST 57 83.2800 XLON 1031686183734575 15/07/2024 15:40:08 BST 43 83.2600 XLON 1031686183734817 15/07/2024 15:40:15 BST 55 83.2400 XLON 1031686183734850 15/07/2024 15:41:33 BST 12 83.2800 XLON 1031686183735074 15/07/2024 15:41:33 BST 38 83.2800 XLON 1031686183735075 15/07/2024 15:42:21 BST 25 83.2600 XLON 1031686183735173 15/07/2024 15:42:21 BST 18 83.2600 XLON 1031686183735174 15/07/2024 15:42:38 BST 36 83.2400 XLON 1031686183735208 15/07/2024 15:43:49 BST 6 83.2200 XLON 1031686183735305 15/07/2024 15:43:49 BST 44 83.2200 XLON 1031686183735306 15/07/2024 15:43:49 BST 6 83.2200 XLON 1031686183735307 15/07/2024 15:45:15 BST 82 83.3400 XLON 1031686183735594 15/07/2024 15:47:07 BST 82 83.3600 XLON 1031686183735844 15/07/2024 15:49:02 BST 25 83.4800 XLON 1031686183736097 15/07/2024 15:49:02 BST 57 83.4800 XLON 1031686183736098 15/07/2024 15:49:37 BST 82 83.4600 XLON 1031686183736146 15/07/2024 15:49:37 BST 82 83.4400 XLON 1031686183736149 15/07/2024 15:49:37 BST 82 83.4400 XLON 1031686183736151 15/07/2024 15:51:05 BST 34 83.4000 XLON 1031686183736412 15/07/2024 15:51:38 BST 72 83.4800 XLON 1031686183736600 15/07/2024 15:51:41 BST 71 83.4600 XLON 1031686183736602 15/07/2024 15:51:41 BST 1 83.4600 XLON 1031686183736603 15/07/2024 15:51:41 BST 45 83.4400 XLON 1031686183736605 15/07/2024 15:52:33 BST 57 83.4800 XLON 1031686183736698 15/07/2024 15:53:34 BST 63 83.5000 XLON 1031686183736775 15/07/2024 15:53:39 BST 41 83.4800 XLON 1031686183736797 15/07/2024 15:53:40 BST 39 83.4600 XLON 1031686183736802 15/07/2024 15:53:58 BST 47 83.4800 XLON 1031686183736870 15/07/2024 15:55:46 BST 16 83.4600 XLON 1031686183737071 15/07/2024 15:55:46 BST 31 83.4600 XLON 1031686183737072 15/07/2024 15:55:46 BST 10 83.4400 XLON 1031686183737074 15/07/2024 15:55:46 BST 9 83.4400 XLON 1031686183737075 15/07/2024 15:55:46 BST 22 83.4400 XLON 1031686183737076 15/07/2024 15:56:13 BST 46 83.4200 XLON 1031686183737107 15/07/2024 15:57:00 BST 41 83.4000 XLON 1031686183737177 15/07/2024 15:58:16 BST 36 83.3600 XLON 1031686183737288 15/07/2024 16:00:12 BST 41 83.4200 XLON 1031686183737538 15/07/2024 16:00:21 BST 3 83.4200 XLON 1031686183737555 15/07/2024 16:01:19 BST 41 83.4800 XLON 1031686183737757 15/07/2024 16:01:19 BST 41 83.4600 XLON 1031686183737760 15/07/2024 16:01:20 BST 5 83.4400 XLON 1031686183737764 15/07/2024 16:01:20 BST 12 83.4400 XLON 1031686183737765 15/07/2024 16:01:20 BST 28 83.4400 XLON 1031686183737766 15/07/2024 16:03:11 BST 43 83.4200 XLON 1031686183738157 15/07/2024 16:03:30 BST 44 83.4200 XLON 1031686183738198 15/07/2024 16:09:25 BST 43 83.4400 XLON 1031686183738734 15/07/2024 16:11:52 BST 75 83.4000 XLON 1031686183738952 15/07/2024 16:15:44 BST 81 83.3600 XLON 1031686183739399 15/07/2024 16:18:14 BST 48 83.3600 XLON 1031686183739604 15/07/2024 16:18:57 BST 48 83.3800 XLON 1031686183739636 15/07/2024 16:30:55 BST 77 83.3800 XLON 1031686183740577 15/07/2024 16:31:48 BST 50 83.3400 XLON 1031686183740680 15/07/2024 16:35:32 BST 53 83.3800 XLON 1031686183741056 15/07/2024 16:50:05 BST 82 83.4600 XLON 1031686183742461 15/07/2024 16:53:49 BST 43 83.5400 XLON 1031686183742803 15/07/2024 16:53:49 BST 39 83.5400 XLON 1031686183742804 15/07/2024 16:53:49 BST 75 83.5200 XLON 1031686183742807 15/07/2024 16:53:54 BST 82 83.5200 XLON 1031686183742810 15/07/2024 16:55:22 BST 82 83.5000 XLON 1031686183742909 15/07/2024 16:56:53 BST 25 83.4600 XLON 1031686183743063 15/07/2024 16:56:53 BST 34 83.4600 XLON 1031686183743064 15/07/2024 16:57:41 BST 41 83.4400 XLON 1031686183743107 15/07/2024 17:00:18 BST 43 83.4400 XLON 1031686183744234 15/07/2024 17:00:20 BST 43 83.4200 XLON 1031686183744236 15/07/2024 17:02:11 BST 39 83.4800 XLON 1031686183744652 15/07/2024 17:02:11 BST 8 83.4800 XLON 1031686183744653 15/07/2024 17:02:19 BST 47 83.4600 XLON 1031686183744674 15/07/2024 17:02:27 BST 19 83.4600 XLON 1031686183744685 15/07/2024 17:02:27 BST 22 83.4600 XLON 1031686183744686 15/07/2024 17:02:31 BST 79 83.5400 XLON 1031686183744708 15/07/2024 17:02:33 BST 82 83.5400 XLON 1031686183744716 15/07/2024 17:02:33 BST 79 83.5200 XLON 1031686183744722 15/07/2024 17:03:04 BST 82 83.5400 XLON 1031686183744834 15/07/2024 17:03:05 BST 82 83.5200 XLON 1031686183744844 15/07/2024 17:03:44 BST 82 83.5000 XLON 1031686183744901 15/07/2024 17:03:58 BST 82 83.5200 XLON 1031686183744935 15/07/2024 17:04:01 BST 71 83.5000 XLON 1031686183744939 15/07/2024 17:04:01 BST 11 83.5000 XLON 1031686183744940 15/07/2024 17:05:14 BST 82 83.5200 XLON 1031686183745111 15/07/2024 17:05:44 BST 82 83.5000 XLON 1031686183745166 15/07/2024 17:05:44 BST 61 83.4800 XLON 1031686183745170 15/07/2024 17:05:44 BST 21 83.4800 XLON 1031686183745171 15/07/2024 17:05:46 BST 2 83.4600 XLON 1031686183745182 15/07/2024 17:05:52 BST 80 83.4600 XLON 1031686183745194 15/07/2024 17:05:52 BST 52 83.4400 XLON 1031686183745196 15/07/2024 17:05:54 BST 82 83.4600 XLON 1031686183745201 15/07/2024 17:06:14 BST 82 83.5000 XLON 1031686183745251 15/07/2024 17:09:03 BST 82 83.4800 XLON 1031686183745740 15/07/2024 17:09:03 BST 79 83.4600 XLON 1031686183745741 15/07/2024 17:09:03 BST 3 83.4600 XLON 1031686183745742 15/07/2024 17:09:04 BST 12 83.4400 XLON 1031686183745744 15/07/2024 17:09:04 BST 70 83.4400 XLON 1031686183745745 15/07/2024 17:09:15 BST 82 83.4800 XLON 1031686183745789 15/07/2024 17:09:15 BST 82 83.4600 XLON 1031686183745798 15/07/2024 17:09:52 BST 82 83.5000 XLON 1031686183745873 15/07/2024 17:11:05 BST 54 83.5000 XLON 1031686183745987 15/07/2024 17:11:33 BST 65 83.5000 XLON 1031686183746018 15/07/2024 17:11:34 BST 82 83.4800 XLON 1031686183746020 15/07/2024 17:12:33 BST 2 83.5000 XLON 1031686183746120 15/07/2024 17:12:41 BST 44 83.5200 XLON 1031686183746132 15/07/2024 17:13:36 BST 14 83.5200 XLON 1031686183746229 15/07/2024 17:13:36 BST 27 83.5200 XLON 1031686183746230 15/07/2024 17:15:07 BST 41 83.5600 XLON 1031686183746393 15/07/2024 17:15:08 BST 13 83.5600 XLON 1031686183746394 15/07/2024 17:15:19 BST 54 83.5400 XLON 1031686183746419 15/07/2024 17:15:21 BST 54 83.5200 XLON 1031686183746426 15/07/2024 17:16:58 BST 51 83.5200 XLON 1031686183746610 15/07/2024 17:16:58 BST 16 83.5200 XLON 1031686183746611 15/07/2024 17:16:59 BST 82 83.5000 XLON 1031686183746612 15/07/2024 17:19:03 BST 45 83.5000 XLON 1031686183746885 15/07/2024 17:19:03 BST 9 83.5000 XLON 1031686183746886 15/07/2024 17:19:03 BST 53 83.4800 XLON 1031686183746887 15/07/2024 17:19:13 BST 42 83.4600 XLON 1031686183746905 15/07/2024 17:19:13 BST 10 83.4600 XLON 1031686183746906 15/07/2024 17:19:21 BST 48 83.4400 XLON 1031686183746941 15/07/2024 17:19:21 BST 6 83.4400 XLON 1031686183746942 15/07/2024 17:19:27 BST 54 83.4600 XLON 1031686183746961 15/07/2024 17:20:26 BST 1 83.4800 XLON 1031686183747257 15/07/2024 17:20:26 BST 42 83.4800 XLON 1031686183747258 15/07/2024 17:20:28 BST 1 83.4800 XLON 1031686183747270 15/07/2024 17:20:28 BST 7 83.4800 XLON 1031686183747271 15/07/2024 17:20:29 BST 1 83.4800 XLON 1031686183747272 15/07/2024 17:23:49 BST 56 83.5200 XLON 1031686183747807 15/07/2024 17:23:49 BST 14 83.5200 XLON 1031686183747808 15/07/2024 17:25:08 BST 56 83.5200 XLON 1031686183748068 15/07/2024 17:25:08 BST 40 83.5200 XLON 1031686183748069 15/07/2024 17:25:08 BST 10 83.5200 XLON 1031686183748070 15/07/2024 17:25:08 BST 2 83.5200 XLON 1031686183748071 15/07/2024 17:25:46 BST 82 83.5000 XLON 1031686183748218 15/07/2024 17:25:53 BST 70 83.4800 XLON 1031686183748237 15/07/2024 17:27:04 BST 23 83.5000 XLON 1031686183748520 15/07/2024 17:27:05 BST 14 83.5000 XLON 1031686183748523 15/07/2024 17:27:30 BST 5 83.5000 XLON 1031686183748582 15/07/2024 17:27:47 BST 19 83.5200 XLON 1031686183748700 15/07/2024 17:27:47 BST 22 83.5200 XLON 1031686183748701 15/07/2024 17:27:47 BST 12 83.5200 XLON 1031686183748706 15/07/2024 17:27:51 BST 47 83.5000 XLON 1031686183748774 15/07/2024 17:27:55 BST 41 83.5000 XLON 1031686183748792 15/07/2024 17:28:27 BST 5 83.5200 XLON 1031686183748905 15/07/2024 17:28:27 BST 36 83.5200 XLON 1031686183748906 15/07/2024 17:29:12 BST 47 83.4800 XLON 1031686183749068 15/07/2024 17:29:12 BST 41 83.4800 XLON 1031686183749071 15/07/2024 17:29:23 BST 43 83.4800 XLON 1031686183749119 15/07/2024 17:29:31 BST 64 83.4800 XLON 1031686183749143 15/07/2024 17:29:41 BST 50 83.4800 XLON 1031686183749258 15/07/2024 17:29:41 BST 20 83.4800 XLON 1031686183749259 15/07/2024 17:29:41 BST 12 83.4800 XLON 1031686183749260 15/07/2024 17:29:41 BST 43 83.4800 XLON 1031686183749261 15/07/2024 17:29:41 BST 13 83.4800 XLON 1031686183749264 15/07/2024 17:29:41 BST 12 83.4800 XLON 1031686183749265 15/07/2024 17:29:41 BST 16 83.4800 XLON 1031686183749266

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com