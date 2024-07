EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

La Française: EZB in Wartestellung



16.07.2024 / 08:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EZB in Wartestellung Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihre Leitzinsen auf der Juli-Sitzung beibehalten, nachdem sie im Juni mit der Senkung der Finanzierungskosten begonnen hat. Die Erklärung dürfte im Großen und Ganzen unverändert bleiben. Unsere Erwartungen: Die Mitglieder des EZB-Rats behalten die Leitzinsen bei; der Einlagensatz bleibt bei 3,75 %. Die Inflation im Dienstleistungssektor bleibt im Juni mit einer Jahresrate von 4,1 % hartnäckig, sodass die Kerninflation bei 2,9 % blieb. Außerdem ist der Arbeitsmarkt stark. Daher wird die EZB wahrscheinlich darauf hinweisen, dass der steinige Weg des Disinflationsprozesses in Richtung 2 % eine vorsichtige und schrittweise Senkung der Leitzinsen erfordert.

Präsidentin Christine Lagarde wird wiederholen, dass geldpolitische Entscheidungen weiterhin datenabhängig sein werden, um für künftige Sitzungen ein Höchstmaß an Flexibilität zu bewahren.

Sie dürfte bestätigen, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich sind, wenn die eingehenden Daten bestätigen, dass sich die Inflation in der Eurozone bis Ende 2025 auf das 2 %-Ziel zubewegen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Juli-Sitzung des EZB-Ausschusses ein Non-Event sein dürfte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird voraussichtlich keine klare Guidance geben, da die makroökonomischen Projektionen der EZB im September neu bewertet werden. Daher dürfte diese Sitzung nur begrenzte Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

btomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Die von der La Française Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne Vorankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 4, rue Gaillon 75002 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nr. GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von 3.871.680 €, RCS Paris n° 388 555 021, und eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.



16.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com