Fondsmanager James Anderson ist begeistert von Nvidia - so begeistert, dass er die Marktkapitalisierung für stark ausbaufähig betrachtet. All das, was Nvidia biete, sei genau das, wonach die Börse suche. Das Unternehmen unterscheide sich in einem bedeutenden Punkt massiv von Firmen wie Amazon oder Tesla.Nvidia überzeuge mit "anhaltendem exponentiellen Fortschritt, Wettbewerbsvorteilen in Hardware und Software und mit der Art, wie das Unternehmen geführt wird", so Anderson im Interview mit der Financial ...

