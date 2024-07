Das Sportunternehmen PUMA hat seine Textilrecyclinginnovation RE:FIBRE skaliert und Millionen von PUMA-Fußballtrikots aus 75 recycelten Textilabfällen und anderen Abfallmaterialien hergestellt. Erstmalig mit Beginn der Saison 24/25 sind PUMAs Fußball-Fantrikots* (in Zusammenarbeit mit 35 Vereinen) einschließlich der Trikots für die Euro und Copa America Turniere mit RE:FIBRE hergestellt.

Die Erweiterung der Initiative baut auf dem Jahr 2023 auf, in dem 46.000 RE:FIBRE-Trikots hergestellt wurden und zielt darauf ab, nicht nur Textilabfälle zu reduzieren, sondern bei der Herstellung von Produkten aus recyceltem Polyester weniger auf Plastikflaschen angewiesen zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, erforscht PUMA verschiedene Möglichkeiten für das Recycling von Polyester, darunter thermomechanische und chemische Recyclingtechniken, damit das Unternehmen seine Recyclingkapazitäten für Textilabfälle erheblich steigern kann.

"RE:FIBRE gibt Fußballfans ein greifbares Beispiel dafür, wie PUMA an "Forever Better" arbeitet", sagte Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer bei PUMA. "Unser Ziel ist es, 100 unserer Polyesterprodukte aus Textilabfällen herzustellen. Es ist wichtig, die Art und Weise, wie wir produzieren, zu überdenken und zu einem Geschäftsmodell überzugehen, das der Kreislaufwirtschaft mehr Bedeutung beimisst. RE:FIBRE ist dabei von zentraler Bedeutung".

Zur Feier dieses Meilensteins wird PUMA ein Wochenende lang verschiedene Aktivitäten im Flagship Store in New York veranstalten, die mit dem Verkaufsstart der Heimtrikots von AC Mailand und Manchester City zusammenfallen. Die beiden PUMA-Fußballmannschaften werden auch im Juli in New York aufeinandertreffen. Fans von PUMA, dem AC Mailand und Manchester City sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen und PUMAs RE:FIBRE Reise im Store zu feiern.

Samstag, 20. Juli 2024

Im Flagship Store werden 100 limitierte Badges erhältlich sein. Diese wurden aus original getragenen Trikots von Jack Grealish und Christian Pulisic recycelt und wurden vom amerikanischen Upcycler Andrew Burgess, Mitglied der PUMA Voices of a RE:Generation, entworfen, um die Skalierung der PUMA RE:FIBRE Initiative zu feiern.

Sonntag, 21. Juli

Andrew Burgess wird in drei Upcycling Workshops modebegeisterten Verbraucher*innen Techniken zeigen, wie man Kleidungsstücke individualisieren und upcyceln kann, damit sie länger verwendet werden können. Dabei haben sie die Möglichkeit, ein RE:FIBRE T-Shirt in ein vom Sport inspiriertes Kleidungsstück zu verwandeln.

Mehr Informationen finden Sie hier.

*lokale und lokal produzierte Fantrikots wie Fenerbahçe SK und Shakhtar Donetsk sind davon ausgenommen.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport.

Contacts:

PUMA Corporate Communications Samantha Du Plessis samantha.duplessis@puma.com



MSL Communications Agency pumaglobalteam@mslgroup.com