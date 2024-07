Zürich - Frisches Geld für Schweizer Startups ist im ersten Halbjahr 2024 laut einer Umfrage knapp geblieben. Mit rund 1,1 Milliarden Franken floss laut dem Swiss Venture Capital Report (SVCR) deutlich weniger Kapital an hiesige Gründerfirmen. Im Vergleich zum Vorhalbjahr ergibt sich ein Minus von 9,5 Prozent, wie die Investorenvereinigung SECA am Dienstag mitteilte. Der Report wird gemeinsam mit dem Online-Newsportal Startupticker.ch und in Kooperation ...

