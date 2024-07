Letzte Woche brachen die Aktien der Glorreichen 7 überraschend ein. Aktien kleiner Unternehmen stiegen ordentlich an. Ich zeige ich auf, was genau hinter dieser Rotation steckt: Rückläufige Marktzinsen, wie Sie in der Einleitung bereits sehen werden. Letzten Donnerstag wurde die Kerninflationsrate der USA mit 3,3% vermeldet, erwartet wurde 3,4%. Die Erwartung an eine baldige Leitzinssenkung sprang wenig überraschend nach oben auf 88%, doch anders als in den vergangenen Monaten ging diesmal der Marktzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...