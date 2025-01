Geberit AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Umsatzwachstum trotz stark rückläufigem Marktumfeld



16.01.2025 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Geberit Gruppe gelang es, im Jahr 2024 in einer stark rückläufigen Bauindustrie in Europa eine währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme von 2,5% zu erwirtschaften. Der Nettoumsatz in Schweizer Franken blieb aufgrund der ungünstigen Währungsentwicklung mit CHF 3'085 Mio. im Vorjahresvergleich praktisch konstant. Bei der EBITDA-Marge geht die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2024 von einem Wert leicht unter Vorjahr aus. Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2024 werden am 6. März 2025 veröffentlicht.



Lesen Sie mehr unter www.geberit.com/medienmitteilung . Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com .



