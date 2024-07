Nach dem holprigen Start in die Berichtsaison dank enttäuschender Ergebnissen bei konsumstarken Marken wie Swatch, Burberry und Hugo Boss hatten Anleger mit Spannung auf das Zahlenwerk vom Schweizer Luxusgüterkonzern gewartet; hier mehr Details zum Zahlenwerk. Trotz der weiterhin schwächelnden Konjunktur in China hat sich der Umsatz des Schmuck- und Uhrenkonzerns in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 stabil entwickelt. Für die Monate April bis Juni verzeichnete Richemont auf Eurobasis ...

