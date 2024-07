Führende, von WebTrust auditierte Zertifizierungsstelle erlaubt Benutzern erstmalig die Ausstellung von Zertifikaten für interne und private Domains mit inoffiziellen Domainsuffixen über ACME

GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab heute Updates an seinem Dienst "Automated Certificate Management Environment (ACME)" bekannt. Diese betreffen Zertifikate für interne Domains, wodurch Kunden Zertifikate von GMO GlobalSign IntranetSSL über den ACME-Service ausstellen können. GMO GlobalSign ist eine der wenigen CAs, die Benutzern die Möglichkeit bietet, Zertifikate für interne und private Domains mit inoffiziellen Domainendungen über ACME auszustellen.

ACME ist ein Internetprotokoll, das es Unternehmen ermöglicht, mit einer Zertifizierungsstelle (CA) zu kommunizieren, um wichtige Lebenszyklusfunktionen für TLS-Zertifikate zu niedrigen Kosten und mit hoher Geschwindigkeit zu automatisieren. Mit diesem Upgrade schaltet GMO GlobalSign eine Fähigkeit frei, die für Organisationen bisher nicht ohne Weiteres erhältlich war: die Fähigkeit, Zertifikate über ACME für interne bzw. nicht-öffentliche Domains mit inoffiziellen Domain-Endungen wie .internal oder .lan auszustellen. Organisationen können solche internen Domains für Entwicklungsnetzwerke oder andere Nicht-Produktionsumgebungen verwenden. Alternativ werden sie auch für private Gerätenetzwerke und Active Directory-Domains genutzt. (Die empfohlene Praxis für AD-Domains ist allerdings die Subdomain einer öffentlich registrierten Domain, die von Ihrer Organisation kontrolliert wird.)

"Manche Benutzer entscheiden sich für selbstsignierte Zertifikate. Dazu ist allerdings das Verständnis der jeweiligen Public Key Infrastructure (PKI) nötig. Über solche Spezialisten verfügt jedoch nicht jedes Unternehmen", sagt Julie Gaunt, Produktmanagerin bei GMO GlobalSign. "Da wir eine öffentlich vertrauenswürdige und von WebTrust auditierte Zertifizierungsstelle sind, verfügen wir Fachwissen über Domains, das wir jetzt mit ACME verbunden haben. Durch die Automatisierung der Ausstellung und Erneuerung nicht-öffentlicher TLS-Zertifikate können Unternehmen darauf vertrauen, dass interne Endgeräte Verschlüsselungsstandards einhalten und interne Compliance-Vorgaben erfüllen werden. Dadurch lassen sich unbefugter Zugriff, Datenschutzverletzungen und Unterbrechungen der Abläufe verhindern."

Weitere Aktualisierungen des ACME-Services von GMO GlobalSign umfassen die Wiederverwendung der Subdomain-Validierung, die Unterstützung des ACME KeyChange-Endpunkts und ACME Nonce-Aktualisierungen am Backend. Durch die Nutzung von ACMEs Fähigkeiten, macht die Wiederverwendung der Subdomain-Validierung eine Domain-Validierung für Subdomains überflüssig, sofern die übergeordnete Domain bereits verifiziert wurde. Zudem kann unser ACME-Dienst dank des ACME Nonce-Updates mehr Zertifikatsanforderungen als je zuvor zu bearbeiten. Insgesamt werden diese Updates unseren Kunden einen besseren Service bieten und die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Über GMO GlobalSigns ACME-Service

GMO GlobalSigns ACME-Service ist heutzutage für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten aufgrund deren immer kürzeren Lebensdauer von entscheidender Bedeutung. Vielen Unternehmen fehlen echte PKI-Experten. Daher ist es dringend erforderlich, dass die Unternehmen den Prozess, mit dem die Zertifikate zu den vorgesehenen Endpunkten gelangen, automatisieren können.

Die Stärke des ACME-Services von GMO GlobalSign liegt in der Kommunikationsfähigkeit eines ACME-Clients, der ein Zertifikat von einem ACME-Server anfordert, und der Automatisierung der wichtigsten Funktionen für das Certificate Lifecycle Management (CLM). GlobalSigns ACME für IntranetSSL versetzt kleine und mittelgroße Unternehmen in die Lage, die Zertifikatsausstellung für interne Endpunkte oder jede Art von Webserver zu automatisieren, die aus der öffentlichen Internetnutzung ausgesperrt sind.

Der von GMO GlobalSigns Digital Identity Platform unterstützte Atlas ACME-Service ermöglicht Unternehmen eine reibungslose Automatisierung ihrer Zertifikatsverwaltung. Dank umfassender Verwaltungsfähigkeiten für öffentlich vertrauenswürdige DV- und OV--Zertifikate ist die automatische Ausstellung und Erneuerung von Zertifikaten möglich. Mehr über die Fähigkeiten von GMO GlobalSigns ACME-Service erfahren Sie auf https://www.globalsign.com/de-de/acme-automatisierte-zertifikatsverwaltung

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für eine hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identitäten unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K., einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

