GlobalSign gibt außerdem die Partnerschaft mit Valimail bekannt, um die Ausstellung von DMARC-Zertifikaten zu verbessern

GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gibt ab heute seine "Verified Mark Certificates" heraus. GMO GlobalSigns Verified Mark Certificates (VMC), also Zertifikate mit Prüfzeichen, ermöglichen die Authentifizierung und Verifizierung von E-Mail-Absendern und stellen sicher, dass E-Mail-Empfänger vertrauenswürdige Marken sofort erkennen. Das stärkt das Vertrauen bezüglich des Öffnens von E-Mails. Im Rahmen dieser Veröffentlichung gibt GlobalSign auch seine Partnerschaft mit Valimail bekannt, dem führenden Anbieter von Lösungen zur automatisierten E-Mail-Authentifizierung. GlobalSign ist die Partnerschaft mit Valimail eingegangen, um seinen Kunden die automatisierte DMARC-Durchsetzung zu ermöglichen. Das ist eine Anforderung, um "Brand Indicators for Message Identification" (BIMI) zu implementieren, wodurch E-Mail-Domains vor unbefugter Nutzung geschützt werden.

Laut einem Bericht von Statista vom 19. November 2024 werden weltweit in jeder Minute 240 Millionen E-Mails verschickt und laut SoPros Bericht "The State of Prospecting 2024" bevorzugen 67% der B2B-Einkäufer den Kontakt per E-Mail. Parallel dazu besagt ein neuer Bericht des Pentesting-Unternehmens Astra, dass 3,4 Milliarden E-Mails bösartig sind. Ein Großteil der bösartigen Aktivitäten wird durch das Wachstum von KI-Tools angeheizt. Natürlich müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Nachrichten ihre Kunden tatsächlich sicher erreicht haben und nicht von böswilligen Akteuren gefälscht wurden. Die neue VMC-Lösung von GMO GlobalSign hilft, dieses Problem zu lösen, indem sie sicherstellt, dass durch reibungslose Authentifizierung, erhöhte Vertrauenswürdigkeit und verbesserte Zustellbarkeit E-Mails mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die beabsichtigten Empfänger erreichen.

"Valimail sorgt dafür, dass nur autorisierte E-Mails das Logo eines GlobalSign-Kunden zeigen. Dadurch wissen die Empfänger, dass diese E-Mail echt ist", erläutert Kevin Dunne, COO von Valimail. "Durch diese Partnerschaft schützen GlobalSigns Kunden ihre E-Mails und ihre Marke. Gleichzeitig erhöhen sie Markensichtbarkeit, Vertrauen und Kundenengagement. Diese Partnerschaft stellt also einen praktischen Weg in Richtung einer robusten E-Mail-Authentifizierung und eines robusten Markenschutzes dar."

"E-Mail-Spam ist zwar nichts Neues, aber zusätzlich zu ernsthaften E-Mail-basierten Angriffen müssen Unternehmen ihn auch heute noch bekämpfen. Mit unserem neuen Produktangebot haben Unternehmen nun eine bessere Möglichkeit, ihre Marken zu schützen", sagte dazu Ashish Dhiman, Produktmanager bei GMO GlobalSign. "Die Einführung von VMCs erweitert unser Portfolio um ein Produkt, das für jedes Unternehmen zertifizierte und vertrauenswürdige E-Mail-Nachrichten bereitstellt."

Dhiman ergänzte: "Die neue Partnerschaft mit Valimail ist ein wichtiger Teil unseres Gesamtangebots, da DMARC ein zentrales Element der Lösung "Verified Mark Certificate" darstellt. Durch die enge Zusammenarbeit können GlobalSign-Kunden, die unsere Lösung 'Verified Mark Certificate' nutzen, ihre E-Mails besser vor Angriffen wie Spoofing schützen."

Sobald die Identität einer Organisation verifiziert ist, wird für ihre Domain und ihr Logo ein Verified Mark Certificate (VMC) ausgestellt, das als Echtheitsnachweis dient. Die E-Mails von verifizierten Absendern werden mithilfe kryptographischer Verfahren signiert. Die E-Mail-Clients der Empfänger überprüfen dann die Identität des Absenders anhand des VMC und stellen dessen Logo als visuellen Indikator dar, was bedeutet, dass die E-Mail von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Um Verified Mark Certificates nutzen zu können, muss ein Unternehmen über ein eingetragenes Logo verfügen.

GMO GlobalSigns neue Verified Mark Certificates bieten zahlreiche Vorteile.

Höheres Vertrauen: VMCs schaffen Vertrauen bei Empfängern, da sie durch das Überprüfen der Authentizität von E-Mail-Absendern das Risiko von Phishing-Angriffen verringern.

Verbesserte Zustellbarkeit: E-Mails mit VMCs erreichen mit größerer Wahrscheinlichkeit den Posteingang der Empfänger, anstatt als Spam herausgefiltert zu werden. Die Gewährleistung, dass E-Mails zugestellt und nicht als Junk- oder Spam-Mails markiert werden, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Mails tatsächlich gelesen werden.

Markenschutz: VMCs schützen den Ruf Ihrer Marke, indem sie Ihr Engagement für Sicherheit und Authentizität in der E-Mail-Kommunikation nachweisen.

Gewährleistung der Compliance: VMCs unterstützen Unternehmen bei der Einhaltung von Sicherheitsstandards und behördlichen Anforderungen und stellen die Einhaltung von Branchenvorschriften wie DMARC sicher.

Positive Benutzererfahrungen: Durch mehr Vertrauen und Sicherheit bei E-Mail-Interaktionen verbessern VMCs die Benutzererfahrung sowie die allgemeine Zufriedenheit und das Engagement.

Mehr über die neuen Verified Mark-Zertifikate von GMO GlobalSign erfahren Sie unter https://www.globalsign.com/de-de/verified-mark-certificate

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K., einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

