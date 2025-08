Flexible SAN-Lizenzierung ermöglicht skalierbares, kosteneffizientes Zertifikatsmanagement angesichts des Übergangs zur 47-Tage-Gültigkeit

Während sich Unternehmen weltweit auf die Umstellung auf kürzere Zertifikatslebenszyklen vorbereiten die bis 2029 bei 47 Tagen liegen werden hat GMO GlobalSign, Inc. eine globale Zertifizierungsstelle (CA), heute Erweiterungen seiner Lösung Subject Alternative Names (SAN)-Lizenzierung angekündigt. Die SAN-Lizenzierung wurde entwickelt, um Unternehmen jeder Größenordnung zu unterstützen. Sie ist ein Festpreismodell, das die Zertifikatsverwaltung vereinfacht und Verschwendung reduziert, wenn sich Unternehmen an immer größere Zertifikatsmengen anpassen müssen.

Die SAN-Lizenzierung ist durch GMO GlobalSigns Managed SSL und Atlas (eine digitale Identitätsplattform) erhältlich und ermöglicht Unternehmen die Festlegung einer maximalen Anzahl von eindeutigen SANs oder voll qualifizierten Domainnamen (FQDNs) für alle SSL/TLS-Zertifikate. Dieser Ansatz gewährleistet Flexibilität sowie Kostenoptimierungen für die Unternehmen, das sie doppelte Gebühren für dieselben SANs, die für mehrere Zertifikate genutzt werden, vermeiden.

Abhängig von der GMO GlobalSign-Plattform, die Kunden nutzen, sichert ein SAN-Zertifikat auch als Multi-Domain-Zertifikat bezeichnet bis zu 100 oder 999 Domainnamen oder Subdomains oder öffentliche IP-Adressen mit einem einzigen Zertifikat und einer einzigen IP-Adresse. Dieses Modell ist zu einem Standard für Unternehmen geworden, die sich bei der Sicherung mehrerer Hostnamen Effizienz und Einfachheit wünschen.

Angesichts der Abstimmung des CA/B Forums vom April, die eine Gültigkeitsdauer der Zertifikate von 47 Tagen bis März 2029 vorsieht, konzentrieren sich viele IT- und Sicherheitsteams darauf, die betrieblichen Auswirkungen der stärkeren Zertifikatsfluktuation abzumildern. Die SAN-Lizenzierung kann diesen Übergang erleichtern, indem es automatisierte Ausstellungsworkflows unterstützt und die Zertifikatsverwaltung insgesamt weniger komplex macht. Auch wenn 47-Tage-Zertifikate die benötigte Menge erhöhen, so müssen die Zertifikate bei der SAN-Lizenzierung nicht mehr gezählt werden und die Benutzer können sich auf ihre zu sichernden Domains konzentrieren.

Hauptvorteile der SAN-Lizenzierung:

Lizenzen können neu zugewiesen werden, wenn Zertifikate nicht mehr benötigt werden, was Verschwendung minimiert und die Kosten senkt.

Die SAN-Lizenzierung von GMO GlobalSign ist für alle TLS-Zertifikatstypen aktiviert und auch für die automatische Ausstellung und Erneuerung durch das ACME-Protokoll optimiert.

Die Unternehmen können eindeutige Zertifikate pro Server ausstellen und so die Sicherheit verbessern, ohne Schlüssel wiederverwenden zu müssen.

"Ob fünf Domains oder 5.000 verwaltet werden müssen: GMO GlobalSigns SAN-Lizenzierung bietet konsistente und vorhersehbare Preise und unterstützt gleichzeitig eine schnelle Zertifikatsrotation", sagt Gregory Tomko, Director of Product Management, GMO GlobalSign. "Dieses Angebot erfüllt den wachsenden Bedarf an einem effizienten Automatisierung der Zertifikatsverwaltung in einer Zeit verkürzter Lebenszyklen."

Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 wurde die SAN-Lizenzierung branchenübergreifend eingeführt und bietet besondere Vorteile für Folgendes:

Vorübergehende Umgebungen für Produktdemonstrationen, Tests oder Werbeaktionen

DevOps-Teams, die kurzlebige Umgebungen verwalten

Große Unternehmen mit redundanter, hochverfügbarer Infrastruktur

Dienstanbieter, die ihre Infrastruktur dynamisch entsprechend der Nachfrage skalieren

Unternehmen, die ihre SSL/TLS-Verwaltung rationalisieren und sich auf Lebenszyklusreduzierungen vorbereiten möchten, können mehr über die SAN-Lizenzierung erfahren, indem sie GMO GlobalSign kontaktieren.

