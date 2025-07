GMO GlobalSign erhielt bei den Fortress Cybersecurity Awards 2025, präsentiert von der Business Intelligence Group, einen Preis in der Kategorie Kryptographie

GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab heute bekannt, dass sie einen der 2025 Fortress Cybersecurity Awards erhalten hat, die von der Business Intelligence Group präsentiert werden. Das Unternehmen wurde in der Kategorie Kryptographie für seine Arbeit zum Schutz von Systemen, Infrastrukturen und Daten vor der wachsenden Bedrohungslandschaft ausgezeichnet.

Mit den Fortress Cybersecurity Awards werden die führenden Unternehmen und Profis der Branche ausgezeichnet, die über die einfache Einhaltung von Vorschriften hinaus sichere Systeme und Prozesse aufbauen und pflegen. Die Preisträger werden jeweils auf der Grundlage ihrer Innovation, ihrer messbarer Wirkung und ihres Engagements für bewährte Sicherheitsverfahren ausgewählt.

"Der Umfang und die Komplexität der Bedrohungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, nimmt von Minute zu Minute zu", sagt Russ Fordyce, CEO der Business Intelligence Group. "Die Gewinner der diesjährigen Fortress Cybersecurity Awards halten nicht nur mit den Entwicklungen Schritt sie geben das Tempo vor. Wir sind stolz darauf, GMO GlobalSign für die Entwicklung von Systemen und Lösungen auszuzeichnen, die uns allen mehr Sicherheit bringen."

GMO GlobalSignwurde für sein umfassendes Angebot an automatisierten Lösungen für das Certificate Lifecycle Management (CLM) und anderen Produkten auf Basis der Public Key Infrastructure (PKI) ausgezeichnet, die sich an den Bedürfnissen der Kunden und ihre spezifischen IT-Sicherheitsanforderungen orientieren.

"Wir freuen uns über diese Anerkennung durch die Business Intelligence Group. Damit wird die fast drei Jahrzehnte lange Führungsrolle von GMO GlobalSign in den Bereichen Verschlüsselung und Public-Key-Infrastruktur anerkannt," freute sich Minoru Karasawa, Chief Technology Officer, GMO GlobalSign. "In einer Zeit, in der die Branche der Zertifizierungsstellen einen schnellen Wandel hin zu kürzeren Gültigkeitszeiträumen von Zertifikaten erlebt, stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, digitales Vertrauen in großem Umfang zu verwalten. Diese Auszeichnung der Business Intelligence Group unterstreicht unser langjähriges Bemühen, Unternehmen dabei zu helfen, in einer zunehmend komplexen Cybersicherheitslandschaft sicher und vorschriftenkonform zu bleiben."

Mehr über die Fortress Cybersecurity Awards erfahren Sie hier: https://www.bintelligence.com/awards/fortress-cybersecurity-awards

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings,K.K. einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

Über die Business Intelligence Group www.bintelligence.com

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und hervorragende Leistungen in der Geschäftswelt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Preisverleihungsprogrammen der Branche werden diese Programme von Führungskräften aus der Wirtschaft bewertet, die über praktische Erfahrungen verfügen. Das firmeneigene Punktesystem der Organisation misst die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt Unternehmen, deren Leistungen bedeutsam und messbar sind.

Contacts:

Medienkontakte



Amy Krigman

Director of Public Relations West Region

amy.krigman@globalsign.com



Eliana Starbird

Chief Nominations Officer

Business Intelligence Group

+1 909-529-2737

contact@bintelligence.com