FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.07.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1305 (1565) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 910 (1340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1140 (1110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 800 (1000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 115 (125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 440 (480) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS STHREE PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 800 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1330 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 730 PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 800 (1000) PENCE - 'HOLD' - RPT/RBC STARTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 540 PENCE - RPT/RBC STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 400 PENCE - RPT/RBC STARTS TEAM17 WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 360 PENCE - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 490 (720) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob