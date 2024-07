München (ots) -Constantin Film stellt die Kommunikation/Vorstandsbereich neu auf. Katharina Hiersemenzel verantwortet als Chief Strategy & Policy Officer neben der Politikarbeit jetzt auch die firmeninterne Umsetzung strategischer Themen. Katja Wirz ist ab sofort neue Unternehmenssprecherin und zuständig für Kommunikation, die das Unternehmen als Ganzes betreffen. Hiersemenzel und Wirz berichten direkt an Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film.Katharina Hiersemenzel, Chief Strategy & Policy Officer: "Um Geschichten zu erzählen, die unterhalten, berühren und zum Nachdenken anstoßen, ist ein unterstützendes regulatorisches Umfeld eine unverzichtbare Grundlage. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Oliver Berben und den so großartigen Kolleginnen und Kollegen der Constantin Film weiterhin die Politikarbeit zu gestalten und den Vorstand künftig auch bei der Umsetzung firmeninterner strategischer Fragen zu unterstützen."Katja Wirz, Unternehmenssprecherin: "Constantin Film ist als Unternehmen einzigartig und mir ist es wichtig, das Image und die Wahrnehmung des Unternehmens nach außen noch weiter zu stärken. Das ist eine der spannendsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann. Ich danke Oliver Berben und dem gesamten Vorstand ganz herzlich für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit."Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Katja Wirz und Katharina Hiersemenzel sind zwei großartige Mitarbeiterinnen dieser Firma und ihre neue erweiterte Verantwortung im Bereich des Vorstands zeigt, wie sehr uns die weiter voranschreitende Modernisierung des Konzerns am Herzen liegt. Beide zählen in ihrem Gebiet zur Top-Elite in Deutschland und ich bin sehr dankbar und stolz, dass sie ihre Zukunft gemeinsam mit dem großartigen Team der Constantin Film verbringen werden."Katharina Hiersemenzel studierte Rechtswissenschaften in München und Sydney und ist seit 2000 in der nationalen und internationalen Film- und Fernsehbranche tätig. Zunächst sammelte sie als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Urheber- und Medienrecht umfangreiche Berufserfahrung in der Kinofilm- und TV-Produktion sowie im Programmeinkauf und Lizenzhandel, u.a. für die Helkon Media AG und SKW Schwarz. Seit 2010 konzentrierte sie sich auf Politikarbeit und Strategie und war in diesen Bereichen u.a. als General Counsel für die Da Vinci Media GmbH, als Copyright Policy Counsel für die Motion Picture Association (MPAA) in Brüssel sowie als Director Global Public Policy für Netflix tätig und begleitete zahlreiche Gesetzgebungsverfahren. 2020 wechselte sie als Senior Vice President Public Policy zu Constantin Film, wo sie seitdem die Politikarbeit des Unternehmens verantwortet.Katja Wirz ist Diplom-Volkswirtin. Während ihres Studiums an der Universität Trier arbeitete sie als Journalistin und Texterin und absolvierte Praktika bei RTL, ZDF und DaimlerChrysler, für die sie auch eine Diplomarbeit über Innovationen in Palo Alto schrieb. Ihre Karriere begann sie 2001 in der Unternehmenskommunikation der ProSiebenSat.1 Media AG, wo sie zunächst Junior PR-Referentin und später PR-Referentin Finanzkommunikation war. Von 2005 bis 2009 arbeitete sie als Projektleiterin Presse bei Constantin Film und betreute die Pressekampagnen zu Filmen wie "Die Welle", "Hui Buh: Das Schlossgespenst", "Michael Clayton" und "Milk". Seit 2009 leitete sie die Filmpresse der Constantin Film und war mitverantwortlich für die Pressekampagnen von "Horst Schlämmer - Isch kandidiere", "Die Päpstin", "Wickie auf großer Fahrt", "Türkisch für Anfänger", "Fack Ju Göhte 1-3", "Das perfekte Geheimnis," die Eberhofer-Filme sowie zuletzt Erfolge wie "Sonne und Beton" und "Chantal im Märchenland". Sie übergibt die Leitung der Filmpresse an Linda Fiolka und Eric Lehmann.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5824097