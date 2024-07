BDT Media Automation hat die Serienproduktion in einem neuen Werk in Mexiko aufgenommen. Das Werk befindet sich in Guadalajara. Die Fertigungskapazitäten von BDT verdoppeln sich damit fast. Man kann so neue Kunden aus dem Cloud-Bereich besser und schneller bedienen. BDT-CEO Marc Steinhilber sagt: "Wir freuen uns, dass wir dieses anspruchsvolle Projekt terminlich wie geplant und finanziell sogar etwas besser als budgetiert abschließen konnten und damit das Fundament für unser weiteres nachhaltig profitables Wachstum ausgebaut haben." Zum 14. Juli hat BDT zudem eine 2017 begebene Anleihe vollständig zurückgezahlt und die entsprechenden Zinsen an die Investoren überwiesen. Eine 2023 begebene Anleihe hat inzwischen ein Volumen von 5,5 Millionen Euro. Das Papier hat ein Maximalvolumen von 15 Millionen Euro. Es läuft bis 2028 und wird jährlich mit 11,5 Prozent verzinst. Im August wird BDT Zahlen zum ersten Halbjahr publizieren.