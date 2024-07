Die Aktie des Agrarhandels- und Energiekonzerns Baywa AG erlebte in den letzten Tagen eine dramatische Talfahrt. Nach Bekanntgabe eines notwendig gewordenen Sanierungsgutachtens verlor das Wertpapier zeitweise bis zu 35 Prozent an Wert. Zum Handelsschluss am Dienstag verblieb ein Minus von rund 28 Prozent. Die Ankündigung des Gutachtens sorgte für erhebliche Verunsicherung unter den Anlegern und führte dazu, dass renommierte Analysehäuser ihre Bewertungen aussetzten. Experten befürchten, dass die Sanierungsmaßnahmen weitreichende Auswirkungen auf das operative Geschäft haben könnten.

Ausblick und Herausforderungen

Die Kursentwicklung der Baywa-Aktie zeigt sich seit längerem rückläufig. Vom Höchststand im November 2022 bei 48 Euro ist der Kurs um etwa zwei Drittel gefallen. Als Belastungsfaktoren gelten neben [...]

Hier weiterlesen