Die m:access-notierte MHP Hotel AG hat Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt. Den Hotelumsatz habe man von 35,7 Millionen Euro auf 41,3 Millionen Euro gesteigert, meldet das Münchener Unternehmen am Dienstag. Der durchschnittliche Zimmerpreis sei von 207 Euro auf 219 Euro gestiegen und die Belegungsquote von 76 Prozent auf 81 Prozent. Positive Effekte brachte dabei die Fußball-EM in Deutschland.Zu den Ergebnissen des zweiten Quartals macht die Gesellschaft heute keine Angaben. "Die anhaltend hohe Nachfrage lässt auch insgesamt auf ein überdurchschnittliches Geschäftsjahr schließen. Darüber hinaus bieten die im europäischen Ausland erzielten durchschnittlichen Zimmerpreise, die mehrheitlich über unserem Vergleichsniveau liegen, weiteres Upside-Potenzial", sagt MHP-CEO Jörg Frehse.Für das Gesamtjahr 2024 erwartet MHP Hotel einen Umsatz von 160 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA auf Konzernebene von rund 6 Millionen Euro.Die MHP Hotel Aktie notiert XETRA-Handel am Dienstag bei 1,20 Euro auf unverändertem Kursniveau.