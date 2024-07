FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Ein hoher Kapitalbedarf und entsprechend geringere Ausschüttungen dürften bei der UBS noch mindestens sechs Monate lang vorherrschen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das überschatte die bislang sehr gut gelungene Integration der übernommenen Credit Suisse./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585