BEAUTY&YOU India, die von ELCs NIV ins Leben gerufen wurde und in Partnerschaft mit NYKAA stattfindet, geht in ihr drittes Jahr und konzentriert sich auf die Zukunft der indischen Schönheitsbranche

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") freut sich, die dritte Ausgabe von BEAUTY&YOU India anzukündigen. BEAUTY&YOU India wurde von ELCs New Incubation Ventures ("NIV") ins Leben gerufen und in Partnerschaft mit Indiens bevorzugtem Kosmetik- und Lifestyle-Einzelhändler NYKAA gestartet. BEAUTY&YOU India setzt seine Mission fort, die nächste Generation von indischen Schönheitsmarken zu entdecken, ins Rampenlicht zu rücken und voranzutreiben. Das Programm unterstützt auf Indien fokussierte Unternehmen, Unternehmer, Innovatoren und Schöpfer durch ein wettbewerbsorientiertes Bewerbungsverfahren, das vom 16. Juli 2024 bis zum 29. August 2024 für potenzielle Bewerber über www.beautyandyouawards.com geöffnet ist Die Gewinner werden am 16. November 2024 bei einer Live-Veranstaltung in Goa bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715940430/de/

Introducing BEAUTY&YOU India 2024: Fueling Innovation in the Indian Beauty Landscape (Photo: Business Wire)

Das Programm 2024 baut auf dem Erfolg der vorangegangenen Jahre auf und steht unter dem Motto "Supercharged Futures". Die Schönheitsbranche in Indien wächst weiter, mit mehr Marken, mehr Innovationen, beträchtlichen Investitionsgeldern und einer Verbraucherbasis, die nach den besten Lösungen sucht. BEAUTY&YOU India 2024 sucht nach Bewerbern mit einer starken Vision für die Zukunft der indischen Schönheit und deren Einfluss auf das gesamte Schönheits-Ökosystem. Dazu gehören Unternehmen mit sozialen Initiativen, die das Leben ihrer Gemeinden und der Ökosysteme, in denen sie tätig sind, verbessern. Dazu gehören auch Gründer, die neue Technologien, Inhaltsstoffe oder Lösungen entwickeln, die die bestehenden Herausforderungen für indische Schönheitskonsumenten angehen und gleichzeitig Innovationen in den Kategorien Hautpflege, Make-up, Haarpflege und Düfte vorantreiben.

Eine aufregende Neuerung des diesjährigen Programms ist, dass die Gewinner Zugang zum BEAUTY&YOU India Bootcamp haben, das persönliche Mentorensitzungen mit den Branchenführern Falguni Nayar, Gründerin und Chief Executive Officer, NYKAA, Sabyasachi Mukherjee, Gründerin, Sabyasachi, und Rohan Vaziralli, Geschäftsführer, ELCA Cosmetics Private Limited, beinhaltet. Diese einzigartige Gelegenheit bietet den Gewinnern wertvolle Einblicke und Mentorenschaft von diesen Experten und bekräftigt das Engagement des Programms, das Wachstum und die Entwicklung der nächsten Generation von Unternehmern mit Schwerpunkt Indien zu fördern.

Von der ersten Ausgabe im Jahr 2022 bis zur zweiten 2023 hat sich der Bewerberpool verdoppelt. Dieses Wachstum hat die Sichtbarkeit und die Chancen der Gewinner erheblich verbessert und unterstreicht die positive Wirkung des Programms.

"Indien ist heute eine der aufregendsten globalen Volkswirtschaften für die Schönheitsbranche. Eine wachsende Verbraucherbasis, eine interessante Einzelhandelslandschaft und einer der stärksten Unterhaltungsmärkte der Welt sorgen weiterhin für ein beispielloses Wachstum. Der Markt wird auch in Zukunft sowohl nationale als auch globale Trends vorantreiben. Wir freuen uns darauf, die Gründer und Kreativen auf ihrem Weg zu unterstützen", sagte Shana Randhava, Senior-Vizepräsidentin, New Incubation Ventures, ELC.

"Die weltweite Anerkennung des Potenzials Indiens als leistungsstarker Verbrauchermarkt und unternehmerische Drehscheibe ist heute offensichtlicher als je zuvor. NYKAA ist stolz darauf, ein Teil der Förderung dieses Ökosystems zu sein", sagte Anchit Nayar, exekutiver Direktor CEO, NYKAA Beauty. "Die dritte Ausgabe von BEAUTY&YOU India ist mehr als nur eine Plattform sie ist ein Tor für indische Unternehmer, um ihre Kreativität und ihren Fleiß auf einer globalen Bühne zu präsentieren, und wir freuen uns, Teil ihrer Zukunft zu sein."

"Die Teilnahme an BEAUTY&YOU India seit der ersten Ausgabe war eine ungemein lohnende Erfahrung, vor allem, weil wir den transformativen Einfluss auf die indische Schönheitsindustrie beobachten konnten. Das Programm verbessert die Entwicklung aufstrebender Marken, indem es eine Plattform bietet, die Wachstum, Innovation und Sichtbarkeit fördert", sagte Katrina Kaif, Schauspielerin und Mitbegründerin von Kay Beauty, Jurymitglied von BEAUTY&YOU India 2024. "In meiner Rolle als Mitbegründerin von Kay Beauty schätze ich solche Plattformen sehr, die Unternehmer auf ihrem Weg unterstützen. Zu Beginn der dritten Ausgabe bin ich so aufgeregt und engagiert wie immer, Marken zu entdecken und zu unterstützen, die die Zukunft der Schönheit in Indien gestalten."

Preisprogramm 2024

Die folgenden Preise stehen Gründern, Unternehmen und Kreativen offen, die bestimmte Bewerbungskriterien erfüllen, die unter www.beautyandyouawards.com/application-criteria zu finden sind. Die folgenden Preise werden in den Kategorien Hautpflege, Make-up, Haarpflege, persönliche Düfte und Heimdüfte vergeben:

IMAGINE: Pre-Launch-Schönheitskonzepte

GROW: In-Market-Schönheitskonzepte

CREATE: Die nächste Generation kreativer Talente (z. B. Fotografen, Filmemacher usw.), die Arbeiten zum Thema 'Supercharged Futures' einreichen

Neben anderen Ressourcen bietet BEAUTY&YOU India 2024 den Preisträgern finanzielle Unterstützung (ein Preisgeld von bis zu 4 Crore oder 500.000 USD), Zugang zu Vertriebskanälen, Mentoring und Zugang zu Forschungs- und Innovationsressourcen.

Die BEAUTY&YOU 2024 Website und das Bewerbungsportal werden am 16. Juli 2024 freigeschaltet und nehmen Bewerbungen bis zum 29. August 2024, 23:59 Uhr IST, entgegen. Alle Einzelheiten zum Programm finden Sie unter www.beautyandyouawards.com.

Juroren 2024

Shana Randhava

Senior-Vizepräsidentin, New Incubation Ventures, The Estée Lauder Companies

Anchit Nayar

Exekutiver Direktor CEO, NYKAA Beauty

Katrina Kaif

Schauspielerin und Mitbegründerin, Kay Beauty

Gaurav Gupta

Modeschöpfer, Künstler und Designer

Anaita Shroff Adajania

Stylistin, Creative Director Gründerin, Style Cell

Samrath Bedi

Exekutiver Direktor, Forest Essentials

Diipa Büller-Khosla

Gründer, inde wild

Sandhya Devanathan

Vizeüräsidentin Leiterin Indien, Meta

Rohan Vaziralli

Geschäftsführer, ELCA Cosmetics Private Limited

Jaffrey Zaman

Geschäftsführer, Intercos India Private Limited

Gianandrea Ferrari

CEO, Intercos Europa, Naher Osten Indien

Sumit Bhasin

Senior-Vizepräsident, Globale Duftinnovation, Produktentwicklung F&E, The Estée Lauder Companies

Dr. Jaishree Sharad

Berühmter kosmetischer Dermatologe, Autor und TEDx-Redner

Shruti Chandra,

Vizepräsidentin, Invest India and stellvertr. Vorsitzender, Women Empowerment, Europe India Council for Business and Industry (EICBI)

Rochelle Pinto

Leiterin für redaktionellen Inhalt, Vogue India

Sujata Assomull

Mitredakteurin, Vogue Business

Deepica Mutyala

Gründerin und CEO, Live Tinted

Über BEAUTY&YOU India

BEAUTY&YOU hat es sich zum Ziel gesetzt, Gründer, Innovatoren und Kreative dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen ganzheitlich zu entwickeln, indem sie Markenziele identifizieren, Größenvorstellungen erreichen und Produktportfolios zusammenstellen, die eine neue Generation indischer Verbraucher ansprechen.

Über The Estée Lauder Companies' New Incubation Ventures [Die neuen Inkubationsunternehmen der Estée Lauder Companies]

New Incubation Ventures (NIV) ist der strategische Frühphasen-Investitions- und Inkubationszweig von The Estée Lauder Companies. NIV geht Partnerschaften mit zukunftsorientierten Gründern und Unternehmern ein, um die besten aufstrebenden Schönheitsmarken und neuen Geschäftsmodelle zu schaffen, zu finanzieren und zu unterstützen, um die Zukunft der Schönheit zu gestalten und eine handlungsfähige Pipeline von diversifizierten Marken und neuen Wachstumsmotoren für das ELC-Portfolio aufzubauen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Über NYKAA

Nykaa wurde 2012 aus dem Wunsch heraus geboren, Schönheit zu einer Mainstream-Wahl zu machen, und begann als digitales, technologieorientiertes Unternehmen. Mit der Vision der Gründerin Falguni Nayar, Menschen auf der ganzen Welt Inspiration und Freude zu bringen, erschloss Nykaa einen unterversorgten Beauty-Einzelhandelsmarkt, brach das Ökosystem auf und rückte Indien ins weltweite Rampenlicht. Heute hat Nykaa sein Angebot durch die Einführung der Online-Plattformen Nykaa Fashion, Nykaa Man und Superstore um die Bereiche Lifestyle und B2B erweitert.

Im Laufe der Jahre hat Nykaa die Herzen der indischen Verbraucher erobert, indem es Besuche auf seinen Online- und 175 Offline-Destinationen auslöste und durch ansprechende und lehrreiche Inhalte loyale Gemeinschaften aufbaute. Nykaa baut sein Markenportfolio mit einem klaren Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit weiter aus. Schönheitsmarken wie Kay Beauty, Nykaa Naturals, Nykaa Cosmetics und Wanderlust sowie Modemarken wie Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP und Pipa Bella sind zu bekannten Namen geworden, da sie den Verbrauchern durchweg Inspiration und leistungsstarke Produkte bieten.

Nykaas unerschütterliches Engagement für Authentizität und die Tatsache, dass der Kunde im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht, hat das Unternehmen zum bevorzugten Einzelhändler für internationale Marken in Indien gemacht. Der Global Store, ein Tor zur Welt der begehrten internationalen Marken, nutzt die bewährte Lieferkette und die Marketingfähigkeiten des Unternehmens, um ein wirklich nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.

Website: www.beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715940430/de/

Contacts:

Medienbeziehungen:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Investorenbeziehungen:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com