Am 8. August stehen bei Freenet die Zahlen zum zweiten Quartal an. Traditionell werden diese aber schon am Vorabend publiziert. Die Experten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 1 Prozent auf 590 Millionen Euro. Das EBITDA sehen sie bei 123 Millionen Euro, das wäre ein Minus von 4 Prozent. Auch der freie Cashflow soll zurückgehen, hier erwarten die Experten einen Wert von 64 Millionen Euro. Das wäre ein Minus von 5 Prozent. Wie bisher gibt es von den Analysten eine Kaufempfehlung für die Papiere von Freenet. Das Kursziel steht unverändert bei 30,00 Euro. Im mobilen Bereich dürfte die Zahl der Kunden angestiegen sein. Viele Kunden dürften sich vom Pre-Paid-Modell verabschiedet haben. Die Aktien von Freenet notieren unverändert bei 25,22 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten kommt die Aktie auf ein Plus von 10 Prozent.

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=177922

