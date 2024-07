Die erste wichtige Marke hat der Aktienkurs von Bastei Lübbe bereits im Juni genommen, als er den Emissionspreis von 7,50 Euro aus dem Oktober 2013 überschritten hat. Nach so langer Zeit normalerweise kein Ruhmesblatt. Andererseits hat das Verlagshaus eben auch schwierige Phasen hinter sich - mit einem Aktienkurs vom im Tief 1,60 Euro, was erst ... The post Bastei Lübbe: Bücheraktie mit Traumchart appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...