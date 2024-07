Der US-Dollar springt vor den US-Einzelhandelsumsätzen nach oben. - Händler preisen einen Sieg von Trump ein, während die Fed ihre Prognosen im Auge behält. - Der US Dollar Index bewegt sich nach oben und handelt in der Nähe eines entscheidenden Niveaus für weitere Aufwärtsbewegungen - Der US-Dollar (USD) tendiert am Dienstag aufgrund mehrerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...