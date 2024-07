Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) tauscht sich "regelmäßig" mit seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) aus. Anlässlich ihres 70. Geburtstags am morgigen Mittwoch sagte Scholz dem Nachrichtenportal T-Online: "Ich wünsche Angela Merkel einen schönen Geburtstag. Sie kann auf eine beeindruckende politische Laufbahn zurückblicken."



Diese habe "furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit" begonnen, so Scholz, "was mich bis heute sehr bewegt". "Wir sprechen regelmäßig miteinander", so der Kanzler weiter. "Kürzlich erst haben wir uns auf einem Empfang des Bundespräsidenten für den französischen Staatspräsidenten getroffen. Da saßen wir nebeneinander und haben uns ausführlich ausgetauscht."