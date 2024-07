© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress - Christoph Hardt



Wolfe Research hat die Amazon-Aktie mit "Outperform" eingestuft. Das Kursziel kann sich sehen lassen. Derweil verringert Amazon-Gründer Jeff Bezos weiter seine Beteiligung.Wolfe-Research-Analystin Shweta Khajuria hat die Coverage des E-Commerce-Riesen mit einem Outperform-Rating aufgenommen. Ihr Kursziel von 250 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 29,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. "Auf hohem Niveau profitiert Amazon von a) seiner Führungsposition im Einzelhandel, in der digitalen Werbung und im Cloud Computing - drei Marktchancen mit einem Volumen von mehr als einer Billion US-Dollar, b) einem differenzierten Wertbeitrag in jeder dieser drei Vertikalen, c) der …