An den US-Börsen stehen die Banken heute wieder besonders im Fokus. Neben Morgan Stanley hat auch die Bank of America frische Zahlen geliefert. Die Bank musste demnach im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen. Die Märkte feierten die Zahlen trotzdem. Sie hatten mit noch weniger Gewinn gerechnet.Die Bank of America musste im zweiten Quartal auf die Bremse treten. Höhere operative Kosten und eine gestiegene Kreditvorsorge machten der Bank zu schaffen. Die gesamten Erträge im Jahresvergleich ...

