Im April erzielte die Ampelkoalition - gemeinsam mit dem "Solarpaket 1" für die Photovoltaik-Förderung - eine Einigung auf eine Novelle des Klimaschutzgesetzes. Der Bundespräsident hat das novellierte Gesetz nach langem Zögern am Montag unterzeichnet, was der Anlass zum Einreichen der bereits vorbereiteten Verfassungsbeschwerde war. Das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag unterzeichnete novellierte Klimaschutzgesetz wird nach der erfolgten Veröffentlichung am Mittwoch in Kraft treten - und sofort Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und elf junge ...

