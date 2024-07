Tagesausblick für 17.07.: DAX - Anleger bleiben vorsichtig. Hugo Boss und Eckert & Ziegler überraschen.

Nach einem schwachen Auftakt pendelte der DAX® heute in einer engen Range seitwärts. Solide Geschäftszahlen aus den USA und überraschend starke Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen stützten den Index zwar zum Handelsschluss. Dennoch blieben viele Investoren angesichts einiger Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen zurückhaltend. Die Bilanzsaison rückt immer stärker in den Fokus.

An den europäischen Anleihemärkten gaben die Renditen mehrheitlich etwas nach. Am Donnerstag steht die letzte EZB-Sitzung vor der Sommerpause an. Eine weitere Senkung des Leitzinses wird allerdings nicht erwartet. In den USA dämpfte Fed-Chef Jerome Powell gestern zwar Hoffnungen auf eine Leitzinssenkung Ende des Monats. Der CME Group zufolge rechnet jedoch weiterhin ein großer Teil der Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung im September. Die Renditen von US-Papieren stabilisierten sich heute auf dem niedrigen Niveau. Der Goldpreis zog daraufhin deutlich nach oben und kratzte am Allzeithoch von Mitte Mai. Die Notierunge für Palladium, Platin und Silber ließen sich von der Goldrally nicht mitreißen und stagnierten im Bereich des Vortages. Der Ölpreis setzte derweil den Konsolidierungskurs fort. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil testete heute sogar die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 83,30 USD.

Unternehmen im Fokus

Airbus plant ein neues Sparprogramm. Kürzlich senkte der Flugzeugbauer die Auslieferungsziele. Aixtron stellte sich gegen den Trend und kratzte an der Widerstandsmarke bei EUR 22. Die Aktie der Commerzbank profitierte von guten Zahlen der US-Banken. Eckert & Ziegler hat die Gewinnprognose angehoben. Die Aktie reagierte mit einem Sprung nach oben. Hugo Boss senkte die Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. Inzwischen summieren sich die Kursverluste seit Jahresbeginn auf über 40 Prozent. Die Porsche-Aktie gab heute kräftig nach. Befürchtungen, das Geschäft in China könnte weiterhin schwach bleiben, drückte auf die Stimmung. SAF Holland bekam durch positive Analystenkommentare Auftrieb. Stahlkonzerne wie Salzgitter und ThyssenKrupp wurden durch die schwachen Konjunkturdaten aus China belastet.

Morgen werden unter anderem Alcoa, ASML, Johnson & Johnson und United Airlines Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen.

Wichtige Termine:

German cabinet set to approve draft budget for 2025 and plan to accelerate economic growth

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on the economy

United States-Industrial production

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on the economic outlook

Federal Reserve issues Beige Book

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.755/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 18.110/18.189/18.350/18.480 Punkte Nach dem Abverkauf in den zurückliegenden zwei Tagen stabilisiert sich der DAX® zunächst bei rund 18.480 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indizes fingen sich ebenfalls. Ob die Bullen die Kräfte für einen zügigen Rebound mobilisieren können ist noch offen. Oberhalb von 18.530 Punkte könnte es erste Kaufimpulse geben. Einige Trader werden möglicherweise warten, bis die Hürde bei 18.635 Punkten genommen ist und dann auf eine Erholung bis 18.755/18.880 Punkte spekulieren. Auf der Unterseite bleiben die Blicke auf die Kreuzunterstützung bei 18.350 Punkten gerichtet. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 20.03.2024 - 16.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.07.2019 - 16.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 94,52* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 108,95** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 109,81*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 2,82* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 3,95* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,26* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,52* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.