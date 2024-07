Der US-Dollar (USD) wird voraussichtlich in einer Bandbreite von 157,50/158,80 gehandelt werden. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die wichtige Unterstützung bei 155,50 in Sicht sei, so die Devisenstrategen der UOB Group, Quek Ser Leang und Lee Sue Ann. USD/JPY testet 158,80 24-Stunden-Chart: "Gestern haben wir erwartet, dass der USD in einer Spanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...