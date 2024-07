Der DAX hat am Dienstag an seine Vortagsschwäche angeknüpft. Der deutsche Leitindex und schloss mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 18.518,03 Zählern. Der MDax büßte ebenfalls 0,4 Prozent ein und notierte am Ende des Handelstages bei 25.576,74 Punkten.Größter DAX-Gewinner war am Dienstag die Commerzbank. Sie profitierte von einem Kommentar von Warburg Research. Das Analysehaus hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. ...

