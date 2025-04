NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals dürften beruhigen, schrieb Analyst David Adlington am Dienstagabend in einem Ausblick nach einer letzten Rücksprache mit den Bad Homburgern. Währungsbedingt nahm er erneut kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Fresenius bleibt aber sein Top-Favorit mit einem Platz auf der "Analyst Focus List"./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 21:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604