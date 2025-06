ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius auf "Buy" belassen. In Gesprächen mit Investoren in Europa habe er ein gestiegenes Interesse an Medizintechnikunternehmen festgestellt, schrieb Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings gebe es weiter eine Präferenz für einige traditionelle Namen, die für ein hochwertiges Wachstum stünden. Doyles Favoriten bleiben die "Buy"-Empfehlungen Alcon, Convatec und Biomerieux, wogegen er Straumann mit einem "Sell"-Votum weiter meidet. Für den Dialysespezialisten FMC berichtete er ein begrenztes Interesse. Die Volumenentwicklung bleibe ein Problem, und die meisten Fragen hätten sich mehr auf die positiver wahrgenommene Fresenius konzentriert./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 22:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

© 2025 dpa-AFX-Analyser