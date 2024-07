(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.07.2024 - Technologiewerte geben am Dienstag überwiegend nach. Im deutschen Handel legen Varta und Aixtron zu. An der Wall Street geht es für die NASDAQ nach unten. Der DAX verlor heute 0,4 Prozent auf 18.524 Punkte, belastet von Hannover Rück, Munich Re und BMW. Aufwärts ging es für Commerzbank, Fresenius und Siemens Energy. Der MDAX korrigierte um 0,5 Prozent ...

