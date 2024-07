The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2024



ISIN Name

CA04016A1012 ARGONAUT GOLD INC.

CA76131P1062 REUNION GOLD CORP.

CA88908C1014 TOKENS.COM CORP.

FR00140050Q2 MONTAG.NEIGE DEVEL.EO 1,-

IT0001477402 EXPRIVIA SPA EO 0,52